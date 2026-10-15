Crolla il tetto di una scuola, 27 studenti morti a Peshawar

AGI - Per il crollo del tetto di una scuola privata nella città nord-occidentale pakistana di Peshawar 27 giovani studenti e un insegnante sono rimasti uccisi. Lo ha reso noto un funzionario dell'ospedale Lady Reading, aggiungendo che più di 30 persone sono rimaste ferite, di cui sei ritenute in condizioni critiche, e che le squadre di emergenza sono al lavoro per localizzare possibili vittime intrappolate sotto le macerie.
Secondo Muhammad Asim, portavoce dell'ospedale, tutti i deceduti erano studenti di età pari o superiore a 13 anni.
Dove è avvenuto il crollo
L'incidente è avvenuto in una scuola privata situata nella Dir Colony, un quartiere di Peshawar, capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan.
Indagini sulle cause
Al momento, le autorità non hanno stabilito le cause del crollo né specificato quante persone si trovassero nell'edificio al momento dell'incidente. Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha espresso la sua "profonda tristezza e dolore per la perdita di vite così preziose".
Un problema ricorrente in Pakistan
I crolli degli edifici sono ricorrenti in Pakistan, dove l'applicazione irregolare delle normative edilizie e l'uso di materiali di bassa qualità pongono serie preoccupazioni per la sicurezza.
Lo scorso luglio, il crollo del tetto di una scuola in costruzione a Lahore, nell'est del Paese, aveva causato la morte di quattro studenti.