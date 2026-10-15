Harry e Meghan a Nottingham: la prima uscita nel Regno Unito

AGI - Il Duca e la Duchessa del Sussex tornano in passerella per riconquistare l'affetto del pubblico britannico. Questo giovedì Harry e Meghan hanno partecipato a un evento di beneficenza a Nottingham, nell'Inghilterra centrale: si tratta della prima uscita pubblica di coppia sul suolo inglese dal loro rientro dalla California avvenuto lo scorso agosto, come riferisce l'agenzia AFP.
Per Meghan Markle la giornata rappresenta una tappa simbolica cruciale: è il suo primo impegno pubblico nel Paese dal settembre 2022, quando presenziò ai funerali solenni della Regina Elisabetta II.
Sorrisi, bagni di folla e "paletti" reali
Distanti dalla monarchia dopo l'addio del 2020 e l'inizio della nuova vita negli Stati Uniti, i Sussex figurano oggi come membri "non operativi" della Royal Family. Consapevole delle delicate dinamiche di immagine, Re Carlo III ha voluto mettere in chiaro la linea istituzionale: ogni iniziativa della coppia in Gran Bretagna deve intendersi a titolo puramente personale e priva di qualsiasi valore di rappresentanza per la Corona.
A Nottingham, tuttavia, l'accoglienza ha ricordato le grandi occasioni istituzionali. Harry e l'ex attrice si sono mostrati sorridenti e rilassati, concedendosi a lungo alla folla tra strette di mano, chiacchiere e selfie. Tra gli appuntamenti principali della loro agenda:
-
Incontri con associazioni e progetti locali, inclusa la visita a uno studio radiofonico benefico;
-
Laboratori comunitari, con momenti dedicati alla cucina e alla creazione di braccialetti.
I figli Archie e Lilibet
La scelta di stabilirsi nella regione dei Cotswolds nasce dalla volontà di Harry di riallacciare le radici con la terra d'origine e offrire ai figli Archie (7 anni) e Lilibet (5 anni) la possibilità di crescere vicini a parenti e amici di famiglia.
Un percorso che non è privo di ostacoli: all'inizio di settembre i due bambini sono stati trasferiti d'urgenza in una nuova scuola per motivi di sicurezza, poiché la scorta personale non riusciva a garantire la copertura necessaria lungo il tragitto verso la struttura scelta in prima battuta.
Mentre la vita quotidiana trova un nuovo equilibrio, gli occhi rimangono puntati sulle mosse future della coppia. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Meghan intende dividersi tra il ruolo di madre e i suoi progetti imprenditoriali, ma starebbe già valutando diversi copioni per un imminente ritorno sul set come attrice.