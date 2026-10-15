Usa: fucilazione dell'autore della strage non sarà in streaming

AGI - L'esecuzione di Nidal Malik Hasan - l'autore della strage a Fort Hood - avverrà mediante fucilazione, come previsto, ma non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump in un messaggio su Truth Social, precisando che i familiari più stretti delle vittime potranno assistervi di persona, se lo desiderano.
La fucilazione in streaming
"Penso che trasmettere l'esecuzione affinché tutti potessero vederla avrebbe potuto rappresentare un forte deterrente", ha scritto il presidente americano, sostenendo che avrebbe mostrato al mondo come gli Stati Uniti trattano i terroristi. "Ma molte persone perbene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire in streaming o attraverso qualsiasi altro dispositivo visivo", ha aggiunto.
"Morirà, come previsto, mediante fucilazione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming", ha ribadito Trump. Quanto ai familiari delle vittime, "meritano di assistere alla giustizia", ha affermato. Nel messaggio, il presidente ha ricordato che Hasan, ex maggiore dell'esercito americano, uccise 13 persone, tra cui una militare incinta, e ne ferì gravemente altre 32.
Il presidente Usa ha inoltre accusato l'amministrazione Obama di un fallimento dell'intelligence nella valutazione delle comunicazioni intercettate dall'Fbi tra Hasan e il predicatore radicale yemenita-americano Anwar al-Awlaki: secondo Trump, gli investigatori avevano concluso che le email non rappresentassero una minaccia.