Arrestato l'attore Francis Renaud: accuse stupro di gruppo

AGI - L'attore, regista e sceneggiatore francese Francis Renaud è stato formalmente incriminato e posto in custodia cautelare per presunti stupri, molestie e violenze nei confronti dell'ex moglie. Lo ha annunciato la procura di Évreux, nel nord del Paese. Il cinquantanovenne, fermato lunedì dopo una denuncia presentata a fine settembre, rischia vent'anni di carcere.
I dettagli delle accuse e i fatti contestati
La donna, sposata con Renaud dal 2010 al 2022, ha riferito che l'attore l'avrebbe "regolarmente costretta ad avere rapporti sessuali con lui quando non lo voleva" e con altri uomini in sua presenza, partecipando, assistendo o filmando, secondo quanto riportato dal procuratore Rémi Coutin in un comunicato. La denunciante sostiene di aver subito rapporti imposti con una decina di uomini diversi, alcuni dei quali più volte. Le presunte molestie sarebbero proseguite dopo il divorzio, così come, episodicamente, i rapporti sessuali imposti. Gli ultimi stupri denunciati risalgono all'estate del 2026. Una parte dei fatti sarebbe avvenuta a Vernon, dove risiede Renaud.
La versione della Procura e la risposta dell'imputato
Secondo la procura, diverse persone vicine alla donna hanno fornito elementi in grado di corroborare le violenze fisiche e psicologiche denunciate. Interrogato cinque volte durante il fermo, Renaud ha riconosciuto soltanto "un gesto di violenza" contro l'ex moglie e ammesso "a mezza bocca" di averla molestata dopo la separazione, ha riferito Coutin. Ha invece negato di averle imposto rapporti sessuali, sostenendo che fossero consensuali anche quelli con altri uomini. Le accuse riguardano stupro da parte del coniuge, stupro di gruppo, molestie da parte del coniuge e violenze con incapacità totale al lavoro superiore a otto giorni.
La carriera cinematografica e i precedenti giudiziari
Renaud ha recitato in numerosi film di Olivier Marchal, tra cui "36 quai des Orfèvres", "Les Lyonnais" e "Bronx", oltre che in produzioni televisive come "Zodiaque" e "L'Affaire Villemin". Nel 2024 aveva denunciato il regista André Téchiné per molestie sessuali e il direttore del casting Gérard Moulévrier per aggressione sessuale, presentando inoltre una denuncia contro ignoti per minacce di morte. All'epoca il procuratore di Évreux aveva invitato alla "massima prudenza", ritenendo che i fatti attribuiti a Téchiné non apparissero configurare molestie sessuali e che quelli contestati a Moulévrier fossero prescritti. Tre mesi dopo l'apertura dell'indagine, la procura di Parigi aveva archiviato il caso per prescrizione.