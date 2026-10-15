Qamile Marra ha 117 anni: la donna più anziana al mondo

AGI - A 117 anni, Qamile Marra non si preoccupa più di tanto di dimostrare di essere forse la donna più anziana del mondo, né tantomeno di convincere gli uffici previdenziali albanesi che non è deceduta. Per una donna nata sotto l'Impero Ottomano, che ha compiuto 36 anni due settimane prima della fine della Seconda guerra mondiale e che è sopravvissuta alla dittatura comunista in Albania, l'obiettivo principale resta quello di godersi la vita.
"La vita è bella, come il monte Tomorr in fiore", dice all'AFP con un sorriso, riferendosi a una delle vette più alte dell'Albania, mentre siede davanti alla sua casa a Ferras, a circa 100 chilometri a sud della capitale Tirana. Circondata da alberi da frutto, Marra trascorre quasi tutta la sua esistenza in questo villaggio, coltivando i propri prodotti e accudendo il bestiame. "Si vive finché Dio ha stabilito", racconta con il volto profondamente segnato dalle rughe e incorniciato dal tradizionale fazzoletto bianco sul capo.
Il giallo della pensione tagliata a 100 anni
Secondo la data di nascita riportata su diversi documenti ufficiali — il 19 agosto 1909 — Marra sarebbe più anziana di due giorni rispetto alla britannica Ethel Caterham, attualmente riconosciuta dal Guinness dei primati come la donna vivente più longeva al mondo. Determinare con certezza l'età dei "supercentenari" può rivelarsi complesso: uno studio che ha vinto il premio Ig Nobel 2024 evidenzia come molte persone note per l'estrema longevità provengano da aree con registri lacunosi o diffuse frodi pensionistiche.
Tuttavia, Marra dispone di una documentazione solida che sembra confermare la sua età. I suoi familiari contattano il Guinness dei primati esibendo un certificato di nascita del 1945, un passaporto del 1978 e una carta d'identità recente: tutti riportano la medesima data di nascita.
La sua longevità coglie di sorpresa persino le autorità locali, che interrompono l'erogazione della pensione al compimento del suo centesimo anno di età. Il figlio ottantenne Hysen spiega: "Non credevano che mia madre fosse ancora viva", ricordando di aver dovuto fornire prove e testimonianze per far riprendere i sussidi. Solo di recente il governo le concede una pensione statale speciale in riconoscimento della sua età straordinaria.
La ricetta della longevità: caffè, basilico in tasca e zero farmaci
Il segreto di tanta longevità risiede nelle sue abitudini quotidiane. Marra si alza presto per spazzare il cortile, annaffiare i fiori e dare da mangiare alle galline, prima di gustare il suo caffè preferito. Ama fare passeggiate nel frutteto con il figlio, raccogliendo melograni maturi e infilandosi foglie di basilico in tasca per "godersi il profumo". Suo figlio conferma che non è mai andata da un medico e non ha mai preso alcun farmaco.
Il marito di Marra è scomparso 36 anni fa, ma lei sorride ancora ricordando il loro matrimonio combinato e pieno d'amore: "Altrimenti, come avrei potuto avere sette figli da lui?". Oggi vede crescere attorno a sé ben cinque generazioni della sua famiglia.
Della sua giovinezza conserva un'unica fotografia vecchia di quasi un secolo, che ritrae una diciottenne con lo stesso foulard bianco che indossa ancora oggi. "Quando vedo gente che va e viene per casa, sono felicissima", conclude commossa.