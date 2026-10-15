Dentro la casa di Angelina Jolie a LA, in vendita per 25 milioni

AGI - L'attrice Angelina Jolie ha venduto la sua vasta proprietà a Los Angeles una residenza appartenuta in passato al leggendario regista Cecil B. DeMille per 24,75 milioni di dollari; l'aveva comprata nel 2017 per 24,5 milioni.
Secondo il New York Times, l'attrice statunitense aveva messo in vendita l'immobile, che si estende su una superficie di quasi un ettaro, alcuni mesi fa, al prezzo di 29,85 milioni di dollari.
La casa
La proprietà si trova a Laughlin Park, un complesso residenziale privato nel quartiere Los Feliz di Los Angeles. Comprende una villa in stile Beaux-Arts di circa 1.000 metri quadrati, dotata di sei camere da letto, 10 bagni completi, una biblioteca e una cantina per i vini.
La tenuta include inoltre una dependance con camino, una struttura a bordo piscina, una palestra, una sala da tè e un garage con spazio per tre veicoli. Angelina Jolie che è anche regista e produttrice aveva acquistato la proprietà per 24,5 milioni di dollari nel giugno 2017, pochi mesi dopo aver chiesto il divorzio dall'attore Brad Pitt.
La star ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Ragazze interrotte (2000) e ha ricevuto tre Golden Globe.