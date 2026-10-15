Caos in Albania, fiamme e proteste. Rama accusa l'opposizione
Caos in Albania, fiamme e proteste. Rama: "Studenti manovrati dai partiti di opposizione" 
Home>Estero

Caos in Albania, fiamme e proteste. Rama: "Studenti manovrati dai partiti di opposizione"

Ieri a Tirana centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia dopo aver appiccato il fuoco a diversi edifici pubblici, tra cui i ministeri dell'Istruzione e delle Finanze
Ugo Barbàra
Proteste a Tirana - 14 ottobre
Adnan Beci / AFP - Proteste a Tirana - 14 ottobre
albania
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - In Albania si allarga la frattura tra il governo e i partiti di opposizione. Il primo ministro albanese, il socialista Edi Rama, ha attribuito all'opposizione conservatrice – e non al movimento studentesco – la responsabilità delle gravi proteste di ieri, che hanno devastato alcune zone del centro di Tirana, tra cui le sedi di due ministeri.

ADV

In Albania disordini e proteste

ADV

In un video registrato all'interno del College d'Europa a Tirana – un'istituzione universitaria europea – il primo ministro ha dichiarato di essere pronto a dialogare con gli studenti per trovare soluzioni alle loro richieste.

Proteste a Tirana
Adnan Beci / AFP - Proteste a Tirana

Rama accusa l'opposizione

Allo stesso tempo, ha accusato l'opposizione di tentare di ostacolare il percorso dell'Albania verso l'Unione europea. "Questa distruzione è opera di mani che non sono, e non possono essere, quelle degli studenti. Gli studenti rappresentano il futuro, sono coloro che guardano avanti. Gli studenti sono i benvenuti e noi siamo sempre pronti a sederci con loro per discutere, confrontarci e fornire soluzioni ai problemi che lo richiedono", ha affermato Rama.

"Queste sono le mani di chi cerca di far cadere l'Albania ogni volta che prova ad andare avanti. Appartengono a un'opposizione che, accecata e attraverso il fuoco e il sangue, mira a trascinare l'Albania indietro, verso un punto da cui non si può più tornare". "Supereremo insieme queste ore difficili, perché l'Albania continuerà a progredire nel suo cammino verso l'Europa. Chiunque creda che la giustizia sia irraggiungibile si sbaglia. Tutti i responsabili di questo caos ne pagheranno le conseguenze, perché l'Albania non tornerà mai indietro", ha concluso il primo ministro.

Scontri a Tirana

Ieri a Tirana centinaia di manifestanti si sono scontrati con circa 2.000 agenti in tenuta antisommossa, dopo aver appiccato il fuoco a diversi edifici pubblici, tra cui i ministeri dell'Istruzione e delle Finanze.

Proteste a Tirana
Adnan Beci / AFP - Proteste a Tirana

Inoltre, numerosi esercizi commerciali e altre strutture pubbliche e governative nella capitale albanese sono stati devastati. Secondo l'emittente pubblica RTSH, 65 manifestanti sono stati arrestati, mentre 51 agenti di polizia sono rimasti feriti.

I manifestanti chiedono le dimissioni del premier

I manifestanti – un gruppo che comprendeva molti studenti e altri attivisti – hanno chiesto le dimissioni di Rama. Le proteste sono iniziate per chiedere miglioramenti al sistema educativo e contro l'elevato costo della vita che gli studenti devono affrontare soprattutto nella capitale. Ma anche esasperati dal degrado delle strutture scolastiche, dalla carenza di aiuti economici e le limitate opportunità lavorative al termine del percorso di studi.

ADV