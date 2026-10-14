L'ex pugile Floyd Mayweather a Las Vegas al fianco di Donald Trump
L'ex pugile Floyd Mayweather a Las Vegas al fianco di Donald Trump
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L'ex pugile Floyd Mayweather a Las Vegas al fianco di Donald Trump

Dopo la presenza della leggenda Mike Tyson a Syracuse e dell'influencer e pugile Jake Paul in Ohio, anche Floyd Mayweather ha affiancato il tycoon
Floyd Mayweather e la portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia
Afp - Floyd Mayweather e la portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia
usa donald trump Floyd Mayweather
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AGI - Si allunga l'elenco dei big del pugilato che sostengono il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo tour elettorale. A Las Vegas, prima tappa del giorno, il tycoon è stato accompagnato da Floyd Mayweather, ex pugile, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, campione in cinque categorie differenti di peso. Trump è poi volato in Arizona per un altro comizio.

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La scorsa settimana la leggenda Mike Tyson aveva scortato Trump fuori dalla Casa Bianca e poi lo aveva accompagnato al comizio a Syracuse, nello Stato di New York. Pochi giorni dopo, era toccato a Jake Paul, pugile e influencer, salire sul palco in Ohio per annunciare il suo sostegno a Trump.

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