L'ex pugile Floyd Mayweather a Las Vegas al fianco di Donald Trump

AGI - Si allunga l'elenco dei big del pugilato che sostengono il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo tour elettorale. A Las Vegas, prima tappa del giorno, il tycoon è stato accompagnato da Floyd Mayweather, ex pugile, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, campione in cinque categorie differenti di peso. Trump è poi volato in Arizona per un altro comizio.
Da Mike Tyson a Jake Paul: i campioni del ring per la campagna elettorale
La scorsa settimana la leggenda Mike Tyson aveva scortato Trump fuori dalla Casa Bianca e poi lo aveva accompagnato al comizio a Syracuse, nello Stato di New York. Pochi giorni dopo, era toccato a Jake Paul, pugile e influencer, salire sul palco in Ohio per annunciare il suo sostegno a Trump.