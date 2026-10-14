Trump sull'Iran: 'Leader sono morti. Non so più con chi trattare'

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare dell'Iran, dicendo di essere andato "troppo oltre". "I loro leader sono morti. Questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre. Non so con chi diavolo trattare. Probabilmente sono andato troppo oltre. Mi dispiace", ha detto parlando in Arizona.
L'operazione del CENTCOM nel Golfo dell'Oman
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato di aver distrutto un veliero affiliato all'Iran "che svolgeva attività di sorveglianza e prendeva di mira navi della Marina statunitense nel Golfo dell'Oman". "I membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo prima che il veliero venisse distrutto. Le operazioni di rimpatrio sono in corso", si legge in un post, che aggiunge che l'incidente è avvenuto il 6 ottobre. "Negli ultimi sette mesi, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di marinai civili che transitavano nelle acque regionali". Il post era accompagnato da un video che sembra mostrare il CENTCOM mentre prende di mira l'imbarcazione.
L'analisi di Zelensky sulla crisi dello Stretto di Hormuz
Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la vera causa dell'aumento dei prezzi a livello mondiale è la crisi dello Stretto di Hormuz, innescata dagli attacchi contro l'Iran guidati da Stati Uniti e Israele. "Lo Stretto di Hormuz è la vera ragione dell'aumento dei prezzi", ha dichiarato Zelensky intervenendo al talk show britannico Piers Morgan Uncensored. "Tutto il mondo lo capisce in modo assolutamente chiaro. Al cento per cento, nemmeno al 90%", ha aggiunto.
La risposta di Teheran: il discorso di Ghalibaf
Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che Teheran non cerca una guerra senza fine né negoziati prolungati con gli Stati Uniti, ma che combatterà finché le sue richieste non saranno soddisfatte. In un discorso televisivo, Ghalibaf ha affermato che l'Iran intende negoziare per creare una "deterrenza sostenibile", secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB.
Separatamente, in un post sui social media, ha affermato che tutte le scadenze fissate dal governo statunitense, compresa la campagna di pressione economica sull'Iran, sono state superate e che la Repubblica islamica è ancora operativa. Ha ironicamente proposto che al Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent venga conferito il Premio Nobel per la Fisica, affermando che le sue previsioni sugli esiti delle pressioni americane hanno dimostrato l'insensatezza del concetto di tempo.