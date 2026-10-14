Nuovo massiccio attacco su Kiev nella notte, morti e feriti

AGI - Un nuovo massiccio attacco russo con missili balistici su Kiev ha causato tre morti e una ventina feriti, tra cui un bambino di otto anni. Alcuni feriti sono in gravi condizioni. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko.
Un missile ha colpito un edificio residenziale di nove piani nel distretto di Desnianskyi e ha causato un incendio, ha spiegato Klitschko.
Tre vittime in altre due regioni
Il bilancio complessivo degli attacchi russi della notte in Ucraina è salito a sei morti. Oltre alle tre persone uccise a Kiev, sono state segnalate due vittime nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, stando ai dati forniti dai funzionari regionali.
Mosca: massiccio attacco alle strutture energetiche
Un massiccio attacco lanciato dalle Forze Armate russe durante la notte ha colpito cinque impianti energetici a Kiev e nella regione della capitale ucraina, utilizzati per le esigenze dell'industria bellica e delle strutture militari ucraine. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato secondo cui tra gli obiettivi colpiti figurano la centrale di cogenerazione Darnitskaya, che fornisce elettricità alle aziende della difesa di Kiev, e la centrale di cogenerazione Kievskaya, che rifornisce di energia elettrica strutture militari e aziende della difesa a Kiev e nella regione dove sono state colpite anche la centrale di cogenerazione CHP-6 che alimenta strutture logistiche militari e depositi di armi e mezzi militari nel settore nord-orientale della regione - la centrale termoelettrica Tripolskaya, che fornisce elettricità alle aziende della difesa di Kiev e della regione, e la sottostazione Kievskaya, che garantisce il flusso di energia proveniente dalle regioni occidentali dell'Ucraina e lo distribuisce alle strutture dell'esercito ucraino nella regione di Kiev.
Zelensky: "Ingiusto che i partner non avvisino degli attacchi"
"Un attacco con missili balistici russi ha colpito Kiev. Ancora una volta, non c'è stato alcun preavviso da parte dei nostri partner. L'obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche, nello specifico la centrale termoelettrica CHPP-4. Purtroppo, si è verificato un impatto diretto. È stato danneggiato anche un edificio residenziale", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I nostri sistemi hanno rilevato questi missili solo quando erano ormai in prossimità di Kiev. La CHPP-4 è uno degli impianti energetici chiave della città. Secondo i nostri servizi di intelligence, i russi stanno preparando ulteriori lanci di missili balistici. I fatti dimostrano che la Russia non ritiene necessario attenersi alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti. L'Ucraina ha sostenuto la sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. Eppure, la Russia continua a prendere di mira le centrali elettriche e a mettere a repentaglio la vita della nostra popolazione".
"È profondamente ingiusto che le nostre infrastrutture energetiche vengano distrutte senza che l'Ucraina riceva alcun preavviso sui lanci di missili balistici. È fondamentale che il mondo non resti in silenzio di fronte a tutto ciò. Ed è cruciale che l'America veda chiaramente cosa sta accadendo e chi sia il responsabile del protrarsi della guerra. Vi prego di fare attenzione, questa notte e domani. Stiamo lavorando per rifornire i nostri sistemi di difesa aerea con missili intercettori".