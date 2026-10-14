Da Spicer a Zacharia, tutti i portavoce del presidente
Da Spicer a Zacharia, tutti i portavoce del presidente 
Home>Estero

Da Spicer a Zacharia, tutti i portavoce del presidente

Con l'ultima arrivata salgono a 6 le persone che hanno curato i rapporti tra la Casa Bianca e la stampa nei due mandati di Trump
Brahim Maarad
Donald Trump
Jim WATSON / AFP - Donald Trump
portavoce casa bianca spicer zacharia
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

ADV

AGI - Sei portavoce in due mandati, tra scontri con i giornalisti, conferenze stampa saltate e permanenze più o meno brevi alla Casa Bianca.

ADV

Il debutto di Katie Zacharia, durato appena 14 minuti con tre domande, riaccende l'attenzione sui responsabili della comunicazione di Donald Trump.

Sky News ripercorre gli incarichi dei suoi predecessori, mentre arrivano i primi giudizi critici sulla nuova portavoce.

Sean Spicer: sei mesi tra polemiche e passi falsi

Il caso della folla all'insediamento

Il primo portavoce di Trump legò il proprio nome alla controversia sul pubblico presente all'insediamento del gennaio 2017, sostenendo che fosse il più numeroso di sempre, nonostante le immagini indicassero una maggiore partecipazione alla cerimonia di Barack Obama.

Da Spicer a Zacharia, tutti i portavoce del presidente
SAUL LOEB / AFP - Sean Spicer

In seguito ammise di aver commesso "passi falsi". Si dimise nel luglio 2017, dopo appena sei mesi.

Sarah Huckabee Sanders: due anni di scontri con la stampa

Una delle fedelissime di Trump

Considerata una delle collaboratrici più fidate di Trump, aveva avuto un ruolo di primo piano nella campagna elettorale del 2016.

Il suo mandato fu segnato da rapporti difficili con la stampa e lunghi periodi senza briefing formali.

Sarah Huckabee Sanders
Zach D Roberts / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Sarah Huckabee Sanders

Nel rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016 emerse che aveva ammesso di aver formulato un'affermazione priva di fondamento sul mancato sostegno di "innumerevoli" agenti al direttore dell'Fbi James Comey, licenziato da Trump.

Lasciò l'incarico a fine giugno 2019. Oggi è governatrice dell'Arkansas.

Stephanie Grisham: nessun briefing ufficiale

Meno di un anno alla Casa Bianca

Vicina a Melania Trump, di cui era portavoce dal marzo 2017, lavorava con il presidente fin dall'avvio della campagna del 2015.

Stephanie Grisham
Mandel NGAN / AFP - Stephanie Grisham

Assunse l'incarico nel luglio 2019 e fu la prima portavoce a non tenere nemmeno un briefing formale. Lasciò meno di un anno dopo per diventare capo di gabinetto della first lady.

Kayleigh McEnany: l'ultima portavoce del primo mandato

Dal 2020 all'assalto a Capitol Hill

Inizialmente critica di Trump durante le primarie repubblicane, divenne l'ultima portavoce del suo primo mandato.

Dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 comparve brevemente davanti alla stampa per dichiarare che la Casa Bianca condannava le violenze "nei termini più forti possibili", definendole "inaccettabili". Trump non partecipò al briefing.

Karoline Leavitt: la più giovane della storia

Dalla campagna Trump alla Casa Bianca

Già collaboratrice dell'ufficio stampa nel primo mandato, Karoline Leavitt divenne la più giovane portavoce della Casa Bianca nella storia degli Stati Uniti.

Karoline Leavitt
Jim WATSON / AFP - Karoline Leavitt

Aveva ancora 28 anni quando annunciò l'uscita dall'amministrazione per dedicare più tempo alla famiglia. Rimase in carica da gennaio 2025 ad agosto 2026.

Katie Zacharia: un esordio sotto osservazione

Il debutto e le critiche

Già portavoce per un breve periodo del Dipartimento per la Sicurezza Interna, commentatrice politica e consigliera per la comunicazione della piattaforma social di Trump, ha risposto soltanto a tre domande nella sua prima conferenza stampa.

Il presidente Usa Donald Trump e la neo-nominata portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia
Jim WATSON / AFP - Il presidente Usa Donald Trump e la neo-nominata portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia

Secondo l'Associated Press, "guardava verso il basso e leggeva spesso direttamente da un testo". MS NOW ha citato un funzionario anonimo della Casa Bianca:

"Deve migliorare molto e in fretta, altrimenti batterà il record di Scaramucci". Il paragone con Anthony Scaramucci

Undici giorni rimasti nella storia

Il riferimento è ad Anthony Scaramucci, che ricoprì un incarico diverso, quello di direttore della comunicazione, per appena undici giorni nel 2017.

Il suo arrivo coincise con le dimissioni di Spicer.

Anthony Scaramucci
SAUL LOEB / AFP - Anthony Scaramucci

Sui social, Scaramucci ha commentato l'esordio di Zacharia: "Spero che ce la faccia", aggiungendo però: "Il tempo scorre. Finora un undicesimo di uno Scaramucci".

ADV