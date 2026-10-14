La goffa spia saudita che cercò di rubare i segreti di OpenAI

AGI - La scorsa settimana, un ingegnere di OpenAI è entrato in una sala riunioni che conosceva bene, all'interno di uno degli edifici della società a San Francisco, e ha guardato dietro un televisore montato alla parete. Abdulrahman Alfozan aveva trascorso settimane a studiare la sala, che poteva essere prenotata soltanto dai dirigenti della società di intelligenza artificiale e dai loro assistenti.
Veniva spesso utilizzata per incontri della dirigenza, briefing con funzionari governativi e partner commerciali, oltre che per discussioni su ricerche e prodotti coperti dal massimo livello di segretezza. Secondo il dipartimento di Giustizia, Alfozan, che lavorava nel team di prodotto di OpenAI da oltre un anno, aveva intenzione di intercettare le conversazioni che si svolgevano all'interno della sala.
Il goffo tentativo di rubare i segreti a OpenAI
A ricostruire il tentativo - per certi versi piuttosto goffo - di carpire i segreti della società di Sam Altman è il Wall Street Journal. Cittadino saudita, il 35enne Alfozan è accusato di aver avvolto nella carta igienica una piccolissima scheda elettronica dotata di microfono e di aver inserito il dispositivo nella porta USB sul retro del televisore montato alla parete, alla fine di settembre. Dopo aver scoperto il dispositivo nascosto, OpenAI ha avvertito il Federal Bureau of Investigation (FBI) e gli investigatori hanno installato una telecamera nella sala riunioni. Lunedì scorso, la telecamera ha registrato immagini che, secondo i procuratori, mostrano Alfozan mentre guarda dietro il televisore.
La microspia
La microspia era uno dei due dispositivi di registrazione crittografati collegati ad Alfozan che, secondo i procuratori, sono stati scoperti negli uffici. L'altro è stato trovato in una borsa che il sospettato aveva lasciato incustodita, di cui aveva successivamente denunciato la scomparsa e che era poi andato a recuperare presso l'ufficio oggetti smarriti dell'azienda.
Da tempo le aziende della Silicon Valley mettono in guardia i propri dipendenti dal rischio che soggetti ostili possano tentare di sottrarre i loro segreti commerciali. L'arresto effettuato dal Dipartimento di Giustizia sottolinea come le minacce provengano spesso dall'interno delle stesse aziende.
I precedenti
All'inizio di quest'anno, un ex dipendente di Google è stato incriminato per aver sottratto segreti commerciali relativi agli smartphone Pixel dell'azienda. Nel 2022, inoltre, un dipendente di Twitter è stato riconosciuto colpevole di spionaggio a favore dell'Arabia Saudita. Ahmad Abouammo, aveva trasmesso informazioni private di utenti legati a critici del regno in cambio di centinaia di migliaia di dollari.