Debutto tra le polemiche per Katie Zacharia, dubbi sulla qualifica

AGI - Debutto tra esitazioni e interrogativi sulle qualifiche professionali per Katie Zacharia, la nuova portavoce della Casa Bianca scelta da Donald Trump.
Secondo il Washington Post, Zacharia ha dichiarato di aver superato un esame di abilitazione alla professione forense in Cina, dove però i cittadini stranieri non possono sostenere l'esame nazionale né esercitare nei tribunali.
Trump l'aveva presentata come "avvocata" nell'annuncio della nomina, venerdì scorso.
Il profilo professionale
Il suo profilo LinkedIn indica inoltre un incarico di responsabile legale di Fix California, organizzazione senza scopo di lucro fondata dal consigliere presidenziale Ric Grenell.
Interpellata martedì su dove fosse stata abilitata, Zacharia ha risposto indicando la Cina, senza citare alcuno Stato americano o il Distretto di Columbia.
La Casa Bianca non ha chiarito se abbia mai esercitato come avvocata negli Stati Uniti.
La replica della Casa Bianca
"Katie si è trasferita in Cina con il marito dopo la laurea per il suo lavoro presso una società americana di private equity, mentre lei si occupava di diritto delle transazioni internazionali", ha dichiarato la Casa Bianca in una nota.
La Pepperdine University ha confermato che Zacharia si è laureata in legge nel 2011.
Il giornalista indipendente Judd Legum aveva sollevato per primo i dubbi sull'abilitazione, segnalando che non risulta iscritta all'albo in California.
Una prima conferenza stampa tra incertezze
Gli interrogativi, scrive il Washington Post, hanno accompagnato una prima conferenza stampa durata appena 14 minuti, occupata soprattutto dalla dichiarazione introduttiva, letta con qualche incertezza.
Zacharia ha risposto a tre domande, poste da Breitbart News, Fox News e Daily Mail.
Alla richiesta di Fox di chiarire se Washington avesse interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina, ha risposto: "Dovrò tornarci sopra e darvi una risposta".
L'annuncio sulle dimissioni di Kimberly Guilfoyle
La portavoce ha invece annunciato che la Casa Bianca aveva chiesto le dimissioni dell'ambasciatrice americana in Grecia Kimberly Guilfoyle, dopo le accuse, riportate inizialmente dal Wall Street Journal, secondo cui avrebbe chiesto 100mila dollari a un finanziatore repubblicano per saldare il conto della propria carta American Express.
La nomina decisa da Trump
Secondo quattro persone informate sulle conversazioni interne, citate dal Washington Post, Trump avrebbe deciso la nomina senza coinvolgere neppure la capo di gabinetto Susie Wiles.
I vertici dello staff sarebbero stati informati soltanto la sera precedente all'annuncio, lasciando a Zacharia poco tempo per prepararsi all'esordio.
Le reazioni alla prima uscita pubblica
"Ho pensato che fosse molto brava", ha dichiarato Trump dopo il briefing, prima di partire per un comizio in Alaska.
Altri funzionari della Casa Bianca, secondo il quotidiano, si sarebbero invece interrogati sulla sua preparazione e sulla durata della sua permanenza nell'incarico.
Chi è Katie Zacharia
Madre di quattro figli, Zacharia ha difeso le politiche di Trump su Fox News e One America News e ha lavorato per Truth Social.
Succede a Karoline Leavitt, dimessasi ad agosto dopo la nascita della seconda figlia.
Il direttore della comunicazione Steven Cheung l'ha difesa, definendola "straordinariamente qualificata e molto brillante" e assicurando che farà "un lavoro incredibile" come portavoce.