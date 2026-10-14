Trump: 'Colpiremo duro l'Iran'. Affondata nave cargo a Hormuz

AGI - Gli Stati Uniti "ne hanno abbastanza" dell'Iran e sono pronti a colpirlo con durezza. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio elettorale in Alaska. "Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran. Lo colpiremo duramente", ha affermato Trump, "aspettate di vedere cosa faremo all'Iran. Perché ne abbiamo avuto abbastanza".
Arabia Saudita: 4 feriti da frammenti di missile
I frammenti di due missili intercettati dalla contraerea hanno ferito quattro persone e causato danni a quindici abitazioni a Riad. Lo hanno riferito le autorità saudite, secondo Anadolu.
L'agenzia saudita di protezione civile ha dichiarato che quattro persone - due donne, un uomo e un bambino - sono rimaste ferite dai detriti di due missili da crociera Houthi intercettati nella capitale e che 15 abitazioni sono state danneggiate. Una potente esplosione era risuonata poco prima nella capitale saudita, e un allarme telefonico era stato inviato ai residenti informandoli che "la città di Riad è sotto minaccia aerea ostile".
Un testimone ha raccontato all'Afp di aver "visto un proiettile fendere il cielo" sopra un centro commerciale, lasciando "una scia di luce giallastra seguita da una scia di fumo". "Poi, abbiamo sentito un'esplosione", ha aggiunto il testimone, "le persone erano calme; nessuno parlava. Eravamo spaventati e tutti guardavamo il cielo".
Colpito un edificio che ospita uffici di Saudi Aramco
Un attacco a Dhahran, nell'Arabia Saudita orientale, ha colpito un palazzo che ospita uffici di Saudi Aramco e ha causato un piccolo incendio. Lo ha comunicato il ministero dell'Energia di Riad in una nota. Un funzionario ha affermato che un edificio amministrativo appartenente al colosso petrolifero statale saudita a Dhahran è stato colpito e che l'attacco ha provocato un "incendio di lieve entità" ma "nessun ferito o vittima". Gli Houthi dello Yemen avevano indicato Saudi Aramco come obiettivo dei loro attacchi missilistici.
Yemen: attacco saudita a un sito petrolifero vicino Sanaa
L'Arabia Saudita ha effettuato attacchi a Sanaa, capitale dello Yemen controllata dai ribelli Houthi. Il canale Al-Masirah, affiliato agli Houthi, ha confermato che un impianto di una compagnia petrolifera ad Al-Sabaha, a ovest di Sanaa, è stato colpito. Successivamente, sono stati segnalati attacchi anche nell'area della città portuale di Al-Hodeidah.
Houthi, attaccati siti Aramco e scalo Riad
Gli Houthi hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, l'aeroporto Re Khalid e la raffineria Aramco di Riad. I bombardamenti sono stati condotti "con un gran numero di missili balistici e da crociera e droni. I colpi sono stati precisi, per grazia di Dio, e hanno causato distruzioni e incendi", hanno assicurato le forze armate degli Houthi in un comunicato pubblicato dal portavoce, Yahya Saree.
Pasdaran, affonda cargo su rotta vietata a Hormuz
Una nave che tentava di attraversare Hormuz su una rotta "non autorizzata" da Teheran e' affondata nel sud dello stretto. Lo ha annunciato la Marina dei Guardiani della rivoluzione in un comunicato diffuso dai media iraniani.
L'imbarcazione, con 2.500 container a bordo, "è esplosa dopo aver urtato una mina navale ed e' stata interessata da un grave incendio". Questa mattina, la nave è affondata "a causa dell'intensità dell'incendio", si legge ancora nella nota dei Pasdaran.