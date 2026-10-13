Six Flags Over Georgia, uomo muore sulle montagne russe Goliath: feriti evacuati a piedi
AGI - Un uomo è morto e diverse persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Six Flags Over Georgia, il parco divertimenti alle porte di Atlanta, in un incidente sulle montagne russe Goliath.
L'allarme è scattato poco prima delle 16 ora locale, le 22 in Italia.
La polizia della contea di Cobb ha affidato il caso agli investigatori dell'unità Crimini gravi e non ha chiarito né la dinamica né le cause del decesso: su entrambe è stata aperta un'indagine.
Le testimonianze dei passeggeri
Le prime ricostruzioni arrivano da chi era a bordo.
Alcuni passeggeri hanno raccontato all'emittente locale WXIA di aver visto l'uomo sbalzato fuori dal vagone e poi urtare più volte la struttura.
Una coppia che viaggiava sul treno successivo ha detto di averlo visto colpire il tracciato tre volte.
Si tratta, al momento, di versioni che le autorità non hanno confermato.
Passeggeri bloccati e evacuazione del parco
Dopo l'incidente la corsa si è fermata sulla salita principale e i passeggeri sono rimasti bloccati in quota.
Il personale del parco e i soccorritori li hanno fatti scendere a piedi, lungo la scala di emergenza che corre accanto al binario.
Le immagini della discesa, riprese da alcuni testimoni, hanno fatto il giro del mondo in poche ore.
Poco dopo il parco è stato evacuato.
La nota di Six Flags
Six Flags si è detta profondamente addolorata, ha espresso cordoglio ai familiari e agli amici della vittima e ha assicurato assistenza agli ospiti e ai dipendenti coinvolti.
La direzione del parco ha fatto sapere di essere intervenuta subito e di collaborare pienamente con le autorità.
Nelle ore successive, secondo la CNN, la società ha sospeso temporaneamente nove attrazioni nei suoi parchi negli Stati Uniti.
Cos'è Goliath
Goliath è stata inaugurata nella primavera del 2006.
Si tratta di un hypercoaster costruito dalla svizzera Bolliger & Mabillard: sale fino a circa 61 metri, raggiunge i 113 chilometri orari e il giro dura poco più di tre minuti.
I precedenti sulla stessa attrazione
Il nome di Goliath era già finito nelle cronache nel luglio dello stesso anno dell'inaugurazione.
Un 45enne dell'Alabama perse conoscenza durante la corsa e morì in ospedale a causa di un arresto cardiaco.
In quell'occasione l'attrazione fu riaperta dopo due ore di verifiche.
Le altre morti registrate nel parco
Secondo lo studio legale Doan, che si occupa anche di incidenti nei parchi divertimento, quella di lunedì sarebbe almeno la settima morte registrata a Six Flags Over Georgia dall'apertura del parco nel 1967.
Tra i precedenti più noti figura un dipendente colpito nel 2002 dalle gambe di un passeggero mentre si trovava in un'area interdetta sotto le montagne russe Batman.
C'è anche il caso di un diciassettenne che nel 2008 scavalcò due recinzioni e fu travolto dalla stessa attrazione.
Le cause legate alla sicurezza delle attrazioni
Per Six Flags l'incidente in Georgia si aggiunge a un fronte giudiziario già aperto sulla sicurezza delle proprie attrazioni.
A Magic Mountain, in California, la società ha annunciato la chiusura definitiva della X2, ferma dal 12 luglio.
Queste montagne russe, inaugurate nel 2002, sono note per i sedili che ruotano a 360 gradi mentre il treno si tuffa e si capovolge.
L'attrazione è al centro di una serie di cause legali per presunte gravi lesioni cerebrali.
Il caso Christopher Hawley
La società sostiene che l'attrazione abbia sempre superato i controlli di sicurezza.
Six Flags ha inoltre raggiunto un accordo con la famiglia di Christopher Hawley, il ventiduenne morto nel 2022 dopo un giro sulla X2, che aveva citato in giudizio il parco per morte ingiusta.
Il contenzioso, tuttavia, non si è concluso.
La scorsa settimana sono state depositate altre tre cause per presunti traumi cerebrali.