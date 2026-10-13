Muore RJ Mitte di Breaking Bad. Cranston: 'Mi mancherai figliolo'

AGI - RJ Mitte, divenuto celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie di successo "Breaking Bad", è morto. La notizia è stata confermata alla CBS News dal suo rappresentante. Aveva 34 anni. Non è stata resa nota la causa del decesso, ma alcune fonti sostengono si tratti di suicidio.
Come membro del cast di "Breaking Bad", Mitte ha vinto uno Screen Actors Guild Award nel 2014 per il miglior cast in una serie drammatica, riconoscimento ottenuto per l'ultima stagione dello show.
Oltre alla carriera di attore, Mitte - a cui era stata diagnosticata una paralisi cerebrale all'età di 3 anni - si è impegnato attivamente a sostegno delle persone con disabilità. Nel 2014 ha ricevuto il premio SAG-AFTRA Howard Russell, intitolato al primo attore con disabilità ad aver vinto un premio Oscar.
L'attore Cranston: "Perdita immensa. Mi mancherai, figliolo"
Poco dopo la notizia della morte, l'attore Bryan Cranston (il papà televisivo della serie di successo) ha pubblicato un toccante post: "Mentre scrivo queste righe stasera, sono profondamente affranta. RJ Mitte, il mio adorato figlio in *Breaking Bad*, è venuto a mancare.
L’ho conosciuto quando aveva solo 14 anni, nel momento in cui era stato scelto per interpretare Walter White Jr., un ruolo che ha recitato con tanta gioia ed entusiasmo.
Nato con una paralisi cerebrale, non ha mai – mai – permesso che quella sfida fosse una scusa per nulla. Ha affrontato di petto il programma di riprese impegnativo con grande determinazione.
Ascoltava sempre i consigli che i suoi genitori televisivi (Anna Gunn e io) gli davamo – ma, da adolescente, a volte ignorava maliziosamente i consigli per imparare sulla propria pelle… Era una delle star di una serie TV di successo – ma era pur sempre un ragazzino. Quel ragazzino era piuttosto inesperto quando abbiamo iniziato a girare il pilot nel febbraio del 2007, ma a poco a poco lo abbiamo visto crescere fino a diventare un attore davvero bravo. Ha sfruttato la sua esperienza nella serie per diventare un fervente sostenitore degli artisti con disabilità ed era a capo di un’organizzazione filantropica impegnata ad aiutare la comunità dei disabili.
Tutta quella promessa e quel potenziale ora rappresentano una perdita immensa. È particolarmente straziante apprendere che si sia tolto la vita. Perché? Ci scambiavamo messaggi solo poche settimane fa, cercando di concordare quando potessimo incontrarci per pranzo. Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro…
Ma so per certo che gli volevo bene e che ho apprezzato moltissimo stare con lui nel corso degli anni durante le riprese della serie, e anche dopo che i riflettori su Breaking Bad si sono spenti…
Mi mancherai, figliolo"