Kimberly Guilfoyle non è più ambasciatrice Usa in Grecia
Kimberly Guilfoyle non è più ambasciatrice Usa in Grecia. La Casa Bianca: "Le abbiamo chiesto di dimettersi"
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Kimberly Guilfoyle non è più ambasciatrice Usa in Grecia. La Casa Bianca: "Le abbiamo chiesto di dimettersi"

Al centro della vicenda che coinvolge l'ex fidanzata del figlio del presidente Trump presunte irregolarità legate a favori politici e a viaggi di lusso
Kimberly Guilfoyle non è più ambasciatrice Usa in Grecia.
Angelos TZORTZINIS / AFP - L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, Kimberly Guilfoyle
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AGI - "Abbiamo chiesto all'ambasciatrice Kimberly Guilfoyle di dimettersi. Le auguriamo ogni bene". Lo ha annunciato la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, nel suo primo briefing con la stampa.

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Le accuse emerse dalle indagini

Da indagini del Dipartimento di Stato sarebbe emerso che la diplomatica, ex fidanzata di Donald Trump Jr., figlio del presidente, avrebbe agevolato gli affari di imprenditori greci e americani in cambio di viaggi di lusso.

Guilfoyle era stata accusata in precedenza di aver richiesto 100mila dollari a un donatore repubblicano per coprire i suoi debiti con la carta di credito in cambio di favoritismi.

Diversi esponenti democratici hanno accusato Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, di aver promosso gli interessi commerciali di un'azienda greca durante impegni ufficiali.

Il caso dei 100mila dollari

Secondo il Wall Street Journal, Guilfoyle si sarebbe offerta di sfruttare la propria influenza per aiutare il donatore di Trump, Eric Deters, a risolvere questioni fiscali e legali, chiedendogli al contempo di saldare un conto di 100mila dollari che lei aveva in sospeso con American Express.

"Non risulterà da nessuna parte se trasferisci il denaro ad American Express. Ti prego", avrebbe scritto in alcuni messaggi inviati a Deters tramite l'app Signal.

I messaggi inviati a Deters

"Tesoro, ti prego, ho bisogno che tu sbrighi questa cosa per me oggi stesso". I messaggi risalgono al luglio 2025, pochi giorni prima dell'udienza di conferma per la sua nomina ad ambasciatrice.

La replica del donatore

Eric Deters ha dichiarato di non aver effettuato il pagamento richiesto.

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