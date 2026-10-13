Cimici su un aereo della Quatas, il volo viene cancellato

AGI - Uno volo Quantas è stato 'dirottato' da un gruppo di... cimici. La compagna australiana è stata costretta a bloccare a terra a Roma un aereo dopo la scoperta di cimici dei letti a bordo del velivolo, proveniente da Perth.
Le cimici trovate sul Boeing 787
I parassiti sono stati rinvenuti nella parte anteriore della classe economica del Boeing 787 Dreamliner durante la tratta Perth-Roma del volo QF5, il 9 ottobre, ma la notizia è stata confermata al Guardian solo oggi da una fonte informata. Le cimici dei letti sono piccoli insetti difficili da debellare che si nutrono del sangue di alcuni mammiferi, compresi gli esseri umani.
Volo cancellato per pulire il velivolo
Come riportato per primo dal Sydney Morning Herald, l'aereo è stato ritirato dal servizio per operazioni di pulizia dopo l'arrivo in Italia, causando la cancellazione del volo Qantas da Roma a Perth previsto per il 10 ottobre. La compagnia ha assicurato che "il problema è stato riscontrato su un numero limitato di sedili in classe economica".
Le scuse della compagnia aerea australiana
La compagnia aerea ha inoltre espresso le proprie "sincere scuse" ai passeggeri per il disagio. Molto probabilmente le cimici sono arrivate a bordo nel bagaglio o sugli indumenti di un passeggero. Ai passeggeri coinvolti è stata fornita una sistemazione ed è stata garantita la riprotezione su voli alternativi entro 48 ore dalla partenza originaria, ha fatto sapere Qantas.
La compagnia aerea ha affermato che le cabine degli aerei vengono pulite regolarmente secondo standard elevatissimi e trattate con disinfettante ogni 50 giorni, come misura precauzionale standard.
"Parassiti democratici"
Michelle Power, parassitologa della Macquarie University, ha sottolineato che le cimici dei letti "sono legate agli spostamenti". "Può capitare che le persone soggiornino in un hotel infestato e, poiché questi insetti amano gli spazi bui e sono attratti dall'odore degli indumenti umani, finiscano per intrufolarsi nei bagagli".
Incapaci di volare, non sono pericolose – sebbene le loro punture possano causare prurito e irritazione – ma sono molto difficili da eliminare e possono nascondersi a lungo tra le lenzuola e nelle fessure senza bisogno di nutrirsi. Ma, soprattutto, sono parassiti "democratici": le persone benestanti che viaggiano molto possono contrarle e diffonderle così come chi vive già in condizioni di disuguaglianza sanitaria potrebbe non avere le risorse economiche per acquistare pesticidi o per riscaldare l'acqua fino ai 55 gradi necessari a eliminarle.