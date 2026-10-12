La guerra non frena gli arrivi dei migranti verso lo Yemen

AGI - Gli arrivi di migranti nello Yemen sono aumentati del 22% finora nel 2026 rispetto a tutto l'anno precedente, nonostante l'intensificarsi della guerra nel Paese, che allo stesso tempo ha costretto più di 217.000 persone a fuggire. Lo ha dichiarato lunedì l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Fino alla fine di settembre l'organizzazione ha registrato 134.100 arrivi di migranti nello Yemen, contro 110.144 in tutto il 2025 e 60.897 nel 2024.
Questo significa che le cifre attuali più che raddoppiano quelle degli ultimi due anni, nonostante il pericolo che comportano le traversate. Almeno 139 persone che nei giorni scorsi erano dirette verso lo Yemen a bordo di una precaria imbarcazione sono morte in un naufragio lungo le coste di Gibuti, in un altro di questi tragici episodi.
Due movimenti in direzioni opposte
L'Oim ha sottolineato che nello Yemen si osservano così due movimenti in direzioni opposte: mentre le famiglie yemenite abbandonano le proprie case per sfuggire ai combattimenti, i migranti continuano a entrare nel Paese con l'intenzione di attraversarlo e raggiungere i Paesi del Golfo in cerca di lavoro e di migliori opportunità.
La guerra nello Yemen è ripresa lo scorso giugno, dopo quattro anni in cui i combattimenti su larga scala erano praticamente cessati, e torna a contrapporre il movimento degli huthi alle forze del governo riconosciuto a livello internazionale, sostenuto dall'Arabia Saudita, dove questo conflitto si è esteso di recente con attacchi diretti contro le sue infrastrutture.
"Le famiglie nello Yemen sono disperate nel tentativo di fuggire dalle loro case a causa del conflitto, mentre i migranti continuano a transitare per il Paese in cerca di un futuro migliore; entrambi intraprendono viaggi pericolosi", ha affermato la direttrice generale dell'Oim, Amy Pope, citata in un comunicato.
La rotta dal Corno d'Africa
La maggior parte di coloro che percorrono questa rotta proviene dai Paesi del Corno d'Africa ed è frequente che lungo il cammino subiscano sfruttamento e abusi e restino intrappolati senza risorse per proseguire o tornare nei loro Paesi. L'Oim ha esortato i Paesi di questa rotta migratoria a rafforzare la cooperazione contro le reti di traffico di persone e ad aprire vie regolari e sicure.