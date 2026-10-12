Onu: oltre 1,2 mld in povertà grave. Uno su due è bimbo

AGI - L'indice globale della povertà dell'Onu è aumentato per la prima volta dalla sua istituzione nel 2010, portando a 1,2 miliardi il numero di persone colpite; lo ha riferito il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). Nell'edizione 2026 del loro rapporto annuale, l'UNDP e il centro di ricerca Oxford Poverty and Human Development Initiative hanno rilevato 51,5 milioni di persone in più che vivono in condizioni di povertà "acuta" rispetto all'anno precedente.
"Inaccettabile"
L'amministratore dell'UNDP, Alexander De Croo, ha dichiarato che l'aumento della povertà dovrebbe rappresentare un "campanello d'allarme per il mondo". "Dietro queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. E' inaccettabile", ha affermato in un comunicato stampa.
Più della metà è rappresentata da bambini
Più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta sono bambini. Tuttavia, l'UNDP ha precisato che un fattore importante nell'aumento registrato è stato la crescita demografica e che i nuovi dati erano disponibili solo per 13 dei 108 paesi in via di sviluppo presi in esame dal rapporto.