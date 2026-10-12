Un incendio distrugge il mercato coperto più antico di Parigi

Un incendio ha distrutto ieri notte il Marché des Enfants Rouges nel terzo arrondissement di Parigi, il mercato coperto alimentare più antico della capitale francese.
Lo riferiscono i vigili del fuoco, secondo i quali "non è rimasto niente" della struttura, andata "completamente distrutta".
Non risultano feriti, ma un pompiere ha accusato un lieve malore a causa del fumo.
I vigili del fuoco: «Incendio domato»
"Abbiamo domato l'incendio, quindi non si propagherà oltre il mercato coperto", ha spiegato ai cronisti il tenente colonnello Pierre de Bouvier.
Secondo il responsabile dei soccorsi, la struttura metallica del mercato è "parzialmente crollata all'interno".
Un impressionnant incendie ravage le marché des Enfants rouges au cœur de Paris https://t.co/NjKgfPNqLM— BFM (@BFMTV) October 12, 2026
Un simbolo storico della capitale francese
Fondato nel 1615, il Marché des Enfants Rouges era stato dichiarato monumento storico nel 1982.
Il mercato prende il nome dagli abiti di stoffa rossa indossati dagli orfani curati in un ospedale fondato nel 1536 nelle vicinanze da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I.
L'origine del nome "Enfants Rouges"
L'ospedale chiuse nel 1772 e il mercato fu intitolato in memoria di questi "bambini rossi" alla fine del XVIII secolo.
Da allora il Marché des Enfants Rouges è diventato uno dei luoghi più caratteristici e frequentati della capitale francese.