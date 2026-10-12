Scoperto in Galles il leggendario forte romano di Magno Massimo

AGI - Trovato il forte di Magno Massimo nell'attuale Galles. Il generale romano, poi usurpatore del titolo di imperatore, che governò la Britannia nel IV secolo, guidò le sue truppe contro i Pitti e gli Scozzesi, ma finora la teoria secondo cui avrebbe istituito un accampamento militare vicino alla collina di Frenni Fawr in Galles si basava sul folklore.
La figura di Magno Massimo, rielaborata e romanzata, entrò a far parte del ciclo bretone attraverso uno dei racconti del Mabinogion in cui il condottiero viene indicato con il nome di Macsen Wledig. Ora monete del IV secolo, insieme ad altri ritrovamenti in un forte romano recentemente identificato nel Pembrokeshire, suggeriscono che la storia medievale fosse radicata nella realtà, con grande entusiasmo degli archeologi.
Il forte, scrive il Guardian, fu scoperto da Mark Merrony, uno dei principali specialisti romani dell'Università di Oxford. Merrony espresse entusiasmo per il fatto che questo paesaggio ospitava l'unico sito militare romano vicino al luogo dove il Mabinogion colloca l'imperatore. "Se Magno Massimo era lì, doveva esserci stato un esercito" disse. "È una zona così remota, ma la storia menziona la vetta più orientale delle Colline Preseli, che è dove si trova questo sito. La presenza di un forte ausiliario romano pesantemente fortificato potrebbe aiutare a svelare il mistero di una leggenda del Mabinogion che è durata quasi 1.700 anni".
Magno Massimo e la leggenda nel Mabinogion
In The Dream of Macsen Wledig, i narratori medievali usavano il nome dell'imperatore in gallese per raccontare la sua ascesa al potere. Descrissero come, durante le sue manovre militari, piantasse il suo accampamento a Frenni Fawr, alta 395 metri. Non c'erano prove archeologiche di un accampamento o forte romano sulla cima del Frenni Fawr o sottostante fino ad ora. Merrony l'ha scoperta nel 2024 circa tre chilometri e mezzo a sud-ovest della vetta. Le immagini satellitari avevano mostrato un contorno convincente in un campo invaso dalla vegetazione e, poco dopo averlo visitato, il suo sguardo fu catturato da una piastrella romana, che si rivelò essere la prima di molte.
Scavi e ricerche precedenti
Con il sostegno finanziario dell'Università di Oxford e il crowdfunding, uno dei diversi scavi pianificati si è appena concluso, confermando la sua teoria sul sito e sul suo significato. Merrony è uno specialista di spicco nel periodo romano-britannico. Le sue precedenti scoperte includono due ville romane, a Ford nel Pembrokeshire e a Cutteslowe nell'Oxfordshire.
Archaeologist Mark Merrony needs our help to raise money to survey and excavate a Roman Fort that he recently discovered in north Pembrokeshire! https://t.co/jCc5Qt8OWO It is a rare discovery that is important to the cultural heritage of Wales and to our current understanding of the Romans in this region of Britain. The archaeological site seems to be a well-preserved auxiliary fort built by soldiers attached to the Second Augustan Legion at Caerleon in Gwent. #Archaeology #Wales— World History Encyclopedia (@whencyclopedia) August 13, 2024
Nel 2022 ha identificato una strada romana lungo la spalla meridionale del Preselis, mettendo in discussione le ipotesi secondo cui i Romani non si sono avventurati molto nel Galles. Le sue ricerche appariranno su Antiqvvs, una rivista trimestrale dedicata all'archeologia, all'arte antica e alla storia.