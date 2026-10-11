Allarme in Polonia, 'c'è un piano per uccidere il premier Tusk'

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AGI - Sale il livello di allerta in Polonia. Il ministero dell'Interno ha annunciato la convocazione di una riunione d'urgenza dei servizi polacchi su un piano per assassinare il premier, Donald Tusk, e il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo ha annunciato su X la portavoce del ministero, Karolina Galecka.
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In Polonia vertice di emergenza dei servizi segreti
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Il ministro dell'Interno, Marcin Kierwinski, e il coordinatore dei Servizi, Tomasz Siemoniak, "hanno raccomandato di agire" dopo "le informazioni ricevute dalla polizia e riguardanti un possibile tentativo di assassinio contro il primo ministro Donald Tusk e il vicepremier e ministro della Difesa Nazionale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz", ha spiegato.
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