Papa Leone: 'Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi'

AGI - Papa Leone rende noto che “i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. E' stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato". "I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera", spiega il Pontefice al termine dell’Angelus.
Per il Papa il ricovero post operatorio durerà una settimana
"In risposta alle domande dei giornalisti, posso precisare che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana". Lo spiega il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, dopo l'annuncio di Papa Leone, al termine dell'Angelus, di un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone.
Confermato il viaggio in America Latina
Papa Leone, al termine dell'Angelus, ha salutato i membri della Hermandad del Senor de los Milagros a Roma e quanti hanno partecipato alla processione con la venerata Icona del Crocifisso. E ha confermato il viaggio in America Latina, previsto dal 6 novembre. "Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù".
Meloni: "Vicinanza al Santo Padre"
"Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto", è la solidarietà di Giorgia Meloni.