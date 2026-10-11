In 60mila a Bruxelles per la marcia per il clima
In 60mila a Bruxelles alla marcia per il clima
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In 60mila a Bruxelles alla marcia per il clima

Il corteo di partecipanti chiede ai governi, in particolare a quello belga, di attivarsi contro gli effetti del cambiamento climatico
Sara Dellabella, Corrispondente da Bruxelles
In 60mila a Bruxelles per la marcia per il clima
Sara Dellabella /AGI - La marcia a Bruxelles per il clima
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AGI - Sono 60mila i partecipanti alla marcia per il clima in corso a Bruxelles.

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Il corteo, diretto verso la Commissione europea, è scandito da slogan come "non dimentichiamo l'estate passata" per chiedere ai governi, in particolare a quello belga, di attivarsi contro gli effetti del cambiamento climatico.

In 60mila a Bruxelles per la marcia per il clima
Sara Dellabella /AGI

La protesta organizzata dalla Climate Coalition

Organizzata dalla Climate Coalition, in collaborazione con numerose altre organizzazioni, questa marcia denuncia la mancanza di ambizione climatica.

L'appello per una transizione equa

"Attualmente il Belgio non dispone di una strategia chiara per una transizione equa. Questo è un problema.

Coloro che contribuiscono meno alla crisi climatica, come le persone che vivono in povertà, sono spesso i più colpiti dalle sue conseguenze.

La transizione verso una società climaticamente neutra non deve esacerbare le disuguaglianze esistenti", sottolinea la Climate Coalition.

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