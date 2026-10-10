Uomo sbranato da una tigre in uno zoo inglese. Il video sui social

AGI – Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo vicino Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Lo ha riferito la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane e una di loro lo avrebbe assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Subito dopo la tragedia, il parco è stato evacuato e resterà chiuso per l'intero weekend. Le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. La dirigenza dello zoo, che ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati dell'aggressione, ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela del pubblico resta la priorità assoluta del parco.
Sui social i momenti precedenti la tragedia
Malgrado le raccomandazioni dei dirigenti dello Yorkshire Wildlife Park il video è arrivato sui social. La scena mostrata è precedente al tragico epilogo: si vede la tigre che quasi gioca con l'uomo che, seduto, cerca di tenerla a distanza.
VIDEO DELL'UOMO NEL RECINTO DELLE TIGRI
England: A man was killed after entering a tiger enclosure at Yorkshire Wildlife Park near Doncaster on Saturday. Visitors normally view the tigers from a 150-metre raised walkway. It remains unclear how the man entered the enclosure. Police were called at 1:35 PM. Staff fired gas canisters to scare off the tiger, which was unharmed. The man’s identity has not been released, and police have not identified which tiger was involved. https://t.co/ifYRzSquCf— Open Source Intel (@Osint613) October 10, 2026
L'attrazione Land of the Tigers
L'attrazione, denominata "Land of the Tigers", dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e uno specchio d'acqua con cascata.