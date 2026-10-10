Uomo sbranato da una tigre in uno zoo inglese. Il video sui social
Uomo sbranato da una tigre in uno zoo inglese. Il video sui social
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Uomo sbranato da una tigre in uno zoo inglese. Il video sui social

Il visitatore ha scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area che ospita i felini nello Yorkshire Wildlife Park
Gaia Vendettuoli
La tigre attacca il visitatore entrato nel recinto allo Yorkshire Wildlife Park
Foto X - La tigre attacca il visitatore entrato nel recinto allo Yorkshire Wildlife Park
tigre sbranato zoo
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AGI – Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo vicino Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Lo ha riferito la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane e una di loro lo avrebbe assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Subito dopo la tragedia, il parco è stato evacuato e resterà chiuso per l'intero weekend. Le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. La dirigenza dello zoo, che ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati dell'aggressione, ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela del pubblico resta la priorità assoluta del parco.

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Sui social i momenti precedenti la tragedia

Malgrado le raccomandazioni dei dirigenti dello Yorkshire Wildlife Park il video è arrivato sui social. La scena mostrata è precedente al tragico epilogo: si vede la tigre che quasi gioca con l'uomo che, seduto, cerca di tenerla a distanza.

VIDEO DELL'UOMO NEL RECINTO DELLE TIGRI

L'attrazione Land of the Tigers

L'attrazione, denominata "Land of the Tigers", dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e uno specchio d'acqua con cascata.

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