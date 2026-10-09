Il premio Nobel per la Pace va a Navi Pillay

AGI - Il Premio Nobel per la Pace 2026 va a Navi Pillay. Navanethem "Navi" Pillay, 85 anni, è una magistrato sudafricana, giudice della Corte penale internazionale e Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani dal 2008 al 2014.
Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace Pillay “per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale”.
"L’impegno di Navi Pillay a favore dei principi giuridici universali e la sua salda bussola morale sono costanti di una lunga carriera", spiega L'Accademia norvegese. "Un filo conduttore collega il suo lavoro iniziale a difesa di Nelson Mandela e di altri che si sono opposti all’apartheid al suo ruolo di giudice in alcuni dei più importanti casi giudiziari internazionali del nostro tempo.
Navi Pillay ha chiamato gli Stati e i leader nazionali a rispondere delle proprie azioni e ha portato speranza alle vittime della violenza e dei conflitti. In tutte le cariche che ha ricoperto, ha sottolineato la responsabilità degli individui e degli Stati nel rispettare lo Stato di diritto".
Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026
Il premio è "un messaggio a chi attacca le istituzioni internazionali"
La scelta del Premio Nobel per la Pace 2026 è "un messaggio rivolto a coloro che attaccano e minano il sistema internazionale e le sue istituzioni", ha spiegato il presidente del Comitato norvegese per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, in conferenza stampa dopo l'annuncio.
Ai giornalisti che gli hanno chiesto ripetutamente perché il riconoscimento sia stato assegnato a una singola persona anziché a un tribunale internazionale o a un altro organismo, Frydnes ha ribadito che Pillay - che, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza - è stata "in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale per decenni, fino a oggi", e che è la vincitrice ideale. "Si tratta di un messaggio che sottolinea come il diritto internazionale e le sue istituzioni siano il pilastro fondamentale di un mondo più pacifico. Ci auguriamo quindi che questo premio rafforzi le istituzioni non solo Navi Pillay", ha dichiarato. Il presidente del Comitato l'ha definita "una delle giuriste più coraggiose e importanti del nostro tempo".
La Corte internazionale di giustizia ha subito pressioni dirette e minacce di sanzioni da più parti compresi gli Stati Uniti di Donald Trump.
Ancora non sa di aver vinto
Ma Pillay non sa ancora di aver vinto il Premio Nobel per la Pace. O meglio, il Comitato norvegese per il Nobel, sorprendentemente, non è riuscito a contattarla per anticiparle l'assegnazione. "Se vede una chiamata da un numero norvegese, la prego di rispondere", è stato l'ironico appello lanciato in conferenza stampa dal presidente del Comitato, Jorgen Watne Frydnes.
Chi è Pillay
Sudafricana di origine tamil è stata la prima donna non-bianca presso l'Alta corte del Sudafrica, è stata magistrato presso la Corte penale internazionale e presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Ha adottato il documento Born Free and Equal sull'orientamento sessuale e l'identita' di genere nel diritto internazionale del settembre 2012.
Pillay è stata nominata presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato, istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo la crisi israelo-palestinese del 2021.