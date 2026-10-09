Pentagono, allo studio nuovi piani d'attacco contro l'Iran
Pentagono, allo studio nuovi piani contro l'Iran nonostante le rassicurazioni di Trump
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Pentagono, allo studio nuovi piani contro l'Iran nonostante le rassicurazioni di Trump

Secondo il New York Times, sono allo studio nuove opzioni militari contro Teheran
Pentagono, allo studio nuovi piani contro l'Iran nonostante le rassicurazioni di Trump
Daniel SLIM / AFP - Pentagono
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AGI - Il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di Midterm.

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Lo riporta il New York Times, citando funzionari anonimi dell'amministrazione americana.

Tre portaerei verso il Medio Oriente

Il quotidiano afferma che tre portaerei saranno presto dispiegate in Medio Oriente.

Il Pentagono starebbe inoltre elaborando piani per colpire depositi di missili e droni in Iran, nonché altri obiettivi militari e del settore energetico nel Paese.

Le opzioni militari presentate a Trump

Negli ultimi mesi, il Pentagono e il team di sicurezza nazionale di Donald Trump avrebbero presentato al presidente cinque proposte relative a un'operazione militare su larga scala contro l'Iran o il movimento ribelle yemenita Ansar Allah (Houthi).

Secondo l'articolo, Trump le avrebbe respinte tutte.

Le perplessità all'interno dell'amministrazione

Allo stesso tempo, molti funzionari della cerchia ristretta di Trump ritengono che un'operazione militare contro l'Iran non avrà alcun effetto sui piani di Teheran.

Alcuni di loro sono convinti che la politica di pressione economica sull'Iran alla fine produrrà i suoi risultati, ma che servirà ancora tempo per costringere Teheran a fare concessioni significative.

Le dichiarazioni del presidente americano

Ieri mattina, Trump ha smentito le indiscrezioni di Axios e dichiarato che gli Stati Uniti non prevedono attacchi contro l'Iran fino alle elezioni di medio termine del Congresso statunitense, previste per il 3 novembre.

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