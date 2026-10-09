Studenti ebrei bloccano deputato AfD da sinagoga di Halle

AGI - Un gruppo di studenti ebrei ha impedito al deputato di estrema destra Hans-Thomas Tillschneider di entrare nella sinagoga di Halle, nella Germania orientale, dove intendeva partecipare alla commemorazione dell'attentato del 9 ottobre 2019 in qualità di vicepresidente del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt.
La polizia locale ha confermato a Der Spiegel che gli studenti hanno formato una catena umana per bloccare l'accesso al politico di Alternative für Deutschland. "Non permetteremo che un estremista di destra entri di nuovo nella nostra sinagoga", ha dichiarato uno degli studenti, secondo i video pubblicati sui social, dopo che Tillschneider aveva rivendicato il diritto di partecipare come rappresentante del Parlamento.
La replica del deputato di AfD Hans-Thomas Tillschneider
In una dichiarazione scritta, il deputato si è lamentato di essere stato chiamato "nazista", sostenendo che questo dimostrerebbe "lo scarso rispetto di quegli studenti per i rappresentanti del Parlamento".
Ha inoltre affermato di non essersi mai pronunciato "né implicitamente né esplicitamente" contro la vita ebraica in Germania e ha invitato il presidente della comunità ebraica di Halle a un colloquio in Parlamento per chiarire le rispettive posizioni.