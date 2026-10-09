Fort Hood, l'esecuzione di Nidal Malik Hasan trasmessa in diretta
Strage di Fort Hood, l'esecuzione di Nidal Malik Hasan sarà trasmessa in diretta
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Strage di Fort Hood, l'esecuzione di Nidal Malik Hasan sarà trasmessa in diretta

L'annuncio del Pentagono. Il presidente Trump ha approvato la fucilazione dell'ex psichiatra dell'esercito americano su raccomandazione di Hegseth
Strage di Fort Hood, l'esecuzione di Nidal Malik Hasan sarà trasmessa in diretta
JIM WATSON / AFP - Un memoriale dei soldati vittime della sparatoria del maggiore dell'esercito americano Nidal Malik Hasan il 10 novembre 2009 a Fort Hood, Texas.
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AGI - L' esecuzione per fucilazione di Nidal Malik Hasan, l'ex psichiatra dell'esercito americano condannato a morte per la strage di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta.

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Lo ha annunciato il Pentagono, dopo che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che l'esecuzione sarebbe stata pubblica.

La condanna per la strage del 2009

Hasan, ex maggiore dell'esercito statunitense, è stato condannato per aver ucciso 13 persone e ferito altre 32 durante una sparatoria nella base militare di Fort Hood, in Texas, nel novembre 2009.

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La data dell'esecuzione

L'esecuzione è stata fissata per il 3 dicembre alle 13, ora locale, a Fort Hood. Il presidente Donald Trump ha approvato la fucilazione su raccomandazione di Hegseth. Il Pentagono ha precisato che ulteriori dettagli sulle modalità della trasmissione saranno comunicati successivamente.

Un caso senza precedenti da decenni

Se portata a termine, sarà la prima esecuzione di un militare americano dal 1961 e la prima fucilazione nell'ambito del sistema giudiziario militare statunitense dalla Seconda guerra mondiale.

Possibili ricorsi

Hasan potrebbe ancora presentare un ricorso giudiziario straordinario, con la possibilità di ritardare l'esecuzione.

Le parole di Hegseth

Hegseth ha dichiarato all'emittente conservatrice Real America's Voice che il pubblico potrà assistere all'esecuzione.

"Faremo in modo che le persone possano guardarla, che sia pubblica", ha affermato, senza però fornire ulteriori dettagli.

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