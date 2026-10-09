Fort Hood, l'esecuzione di Nidal Malik Hasan trasmessa in diretta

AGI - L' esecuzione per fucilazione di Nidal Malik Hasan, l'ex psichiatra dell'esercito americano condannato a morte per la strage di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta.
Lo ha annunciato il Pentagono, dopo che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che l'esecuzione sarebbe stata pubblica.
La condanna per la strage del 2009
Hasan, ex maggiore dell'esercito statunitense, è stato condannato per aver ucciso 13 persone e ferito altre 32 durante una sparatoria nella base militare di Fort Hood, in Texas, nel novembre 2009.
La data dell'esecuzione
L'esecuzione è stata fissata per il 3 dicembre alle 13, ora locale, a Fort Hood. Il presidente Donald Trump ha approvato la fucilazione su raccomandazione di Hegseth. Il Pentagono ha precisato che ulteriori dettagli sulle modalità della trasmissione saranno comunicati successivamente.
Un caso senza precedenti da decenni
Se portata a termine, sarà la prima esecuzione di un militare americano dal 1961 e la prima fucilazione nell'ambito del sistema giudiziario militare statunitense dalla Seconda guerra mondiale.
Possibili ricorsi
Hasan potrebbe ancora presentare un ricorso giudiziario straordinario, con la possibilità di ritardare l'esecuzione.
Le parole di Hegseth
Hegseth ha dichiarato all'emittente conservatrice Real America's Voice che il pubblico potrà assistere all'esecuzione.
"Faremo in modo che le persone possano guardarla, che sia pubblica", ha affermato, senza però fornire ulteriori dettagli.