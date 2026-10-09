Brasile, Bolsonaro incassa il sostegno di Cury

AGI - Il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro è in testa al primo sondaggio in vista del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile previsto per il 25 ottobre, con il 49% delle intenzioni di voto, davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che otterrebbe il 45% dei voti. E in più ha ottenuto il sostegno del candidato arrivato terzo al primo turno, Augusto Cury.
L'appoggio di Cury
"Il mio sostegno non è un assegno in bianco", ha avvertito in un comunicato Cury, che domenica scorsa ha raccolto quasi il 3% dei voti.
I dati del sondaggio Datafolha
Il primo sondaggio sulle intenzioni di voto del 25 ottobre, diffuso da Datafolha, indica un divario di soli 4 punti percentuali tra i due candidati. Secondo l'istituto demoscopico, entrambi sarebbero tecnicamente alla pari, dato che il margine di errore è di due punti percentuali in più o in meno.
Secondo il sondaggio, il 5% degli intervistati intende votare in bianco o annullare il proprio voto e solo l'1% dichiara di essere ancora indeciso.
Tra coloro che hanno già scelto un candidato, il 94% afferma di essere pienamente deciso sul proprio voto e il 6% ammette di poter ancora cambiare idea.
I risultati del primo turno
Bolsonaro, candidato del Partito Liberale (PL) di estrema destra, è risultato il più votato al primo turno di domenica scorsa, con il 47,03% dei voti.
A seguire Lula, candidato alla rielezione per il Partito dei Lavoratori (PT) progressista, con il 45,16%, per cui la differenza tra i due era inferiore a due punti percentuali.
I sondaggi smentiti dalle urne
Il risultato delle urne, tuttavia, ha smentito le previsioni di tutti i sondaggi, che indicavano un pareggio tecnico ma con il leader progressista in testa.