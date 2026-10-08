Escalation in Ucraina, 150 civili morti o feriti in 24 ore

AGI - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono 150 civili sono rimasti uccisi o feriti. Lo ha riferito il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, condannando gli attacchi contro le principali città ucraine.
Gueterres ha anche espresso preoccupazione per l'aumento degli attacchi ucraini sul territorio della Federazione Russa. Nei bombardamenti sono stati colpiti anche un ospedale e infrastrutture energetiche.
Ucraina, ieri 28 morti tra cui almeno 5 bambini
Ci sono cinque bambini tra i 28 morti degli attacchi di ieri in Ucraina. Almeno venti abitanti di un condominio sono stati uccisi nel bombardamento di un edificio di cinque piani a Priluki, nella regione di Chernihiv.
Telefonata Erdogan-Putin
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo collega russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale si è parlato della sicurezza del Mar Nero, dopo che tre navi commerciali turche hanno subito attacchi nell'ultima settimana. La presidenza turca ha specificato che Erdogan ha colto l'occasione per augurare buon compleanno al presidente russo. Erdogan ha poi sottolineato l'importanza di proseguire gli sforzi per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero e ribadito che Ankara è pronta a contribuire agli sforzi per favorire l'avvio di contatti diretti tra Russia e Ucraina, confermando il ruolo che la Turchia intende svolgere come possibile intermediario nel dialogo tra le due parti.