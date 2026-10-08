Polonia: due accoltellamenti a scuola in due giorni

AGI - In Polonia un dipendente scolastico di 37 anni è morto e altre due persone, tra cui il preside, sono rimaste ferite in un attacco con un'arma da taglio in una scuola a Leszczydò-Nowiny, nel distretto di Wyszkow, nella parte orientale del Paese. Il presunto aggressore è un ex alunno di 15 anni, bloccato dal dirigente scolastico.
Secondo l'emittente Tvn24, la vittima era un custode dell'istituto. Il ragazzo è entrato nella scuola attorno alle 9 e ha colpito tre dipendenti "con un oggetto appuntito", ha riferito la polizia su X. Il 37enne è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo Tvn24, i feriti avevano cercato di fermare l'aggressore.
Secondo la polizia, il giovane aveva anche uno zaino contenente materiale esplosivo, lasciato in un'aula. Quando ha cominciato a emettere fumo, gli studenti lo hanno gettato dalla finestra. Il presunto aggressore è stato fermato vicino alla spiaggia fluviale della città e, secondo gli investigatori, si era procurato ferite prima dell'arresto.
In Polonia un attacco con coltello a scuola anche ieri
L'episodio arriva all'indomani dell'attacco in un istituto tecnico di Ostroka, dove dieci persone, compreso il presunto responsabile, sono rimaste ferite. In quel caso, un 19enne che aveva frequentato la scuola ha aggredito studenti e insegnanti. Sempre oggi, la polizia ha annunciato il fermo di un altro studente, di 17 anni, a Sierpc, dopo che aveva minacciato di "fare qualcosa di brutto a scuola". La segnalazione di un insegnante ha portato alla perquisizione della sua abitazione, dove sono stati trovati diversi coltelli. Nel telefono erano conservate informazioni su presunti obiettivi di un attacco che, secondo la polizia, stava pianificando.