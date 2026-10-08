AGI - Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est in risposta al divieto imposto da Londra al commercio con gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano, precisando che il console generale e 20 membri del personale diplomatico "termineranno i loro incarichi e lasceranno Israele".
La decisione arriva dopo che il governo britannico ha accusato quello israeliano di chiudere un occhio sulla "pulizia etnica" dei palestinesi. L'8 settembre, il ministro degli Esteri Ed Miliband aveva dichiarato alla Camera dei Comuni che era necessario un "nuovo approccio", perché i piani di sviluppo in Cisgiordania avrebbero reso "impraticabile" la soluzione a due Stati.
Accuse di "pulizia etnica" a Israele
"Il governo britannico concorda sul fatto che in alcune aree della Cisgiordania sia in corso una pulizia etnica dei palestinesi, perpetrata da coloni terroristi", aveva affermato Miliband. "Troppo spesso il governo israeliano ha chiuso un occhio e, peggio ancora, alcuni suoi membri hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni a sostegno dello sfollamento forzato dei palestinesi". Le misure britanniche, criticate da Israele e dagli Stati Uniti, comprendono il divieto di importazione dagli insediamenti illegali in Cisgiordania e sanzioni contro persone e imprese che forniscono servizi ai coloni. Nella notte, giornalisti della Reuters hanno visto alcuni operai rimuovere dal consolato una targa con la scritta "Consolato generale britannico" e un'altra insegna della sezione consolare.
Saar: "Chiusura del consolato colpa del governo laburista"
Il consolato britannico a Gerusalemme termina le proprie attività e la sua insegna è stata rimossa, ha annunciato su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, confermando l'attuazione delle misure contro Londra annunciate l'8 settembre in risposta alle decisioni del governo laburista. "Abbiamo stabilito un principio chiaro: non è possibile agire contro Israele senza che Israele adotti misure appropriate in risposta", scrive Saar. "Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo laburista britannico ci hanno portato fin qui".
Londra, manteniamo i servizi essenziali
Il Regno Unito manterrà una "missione" a Gerusalemme Est per garantire i "servizi essenziali", ha annunciato il Foreign Office in un comunicato. "A seguito di colloqui con il governo israeliano, l'edificio del nostro Consolato generale non chiuderà le porte e da oggi prenderà il nome di missione del Regno Unito a Gerusalemme", ha precisato il ministero degli Esteri britannico. La sede "continuerà a fornire servizi essenziali e a svolgere il proprio lavoro al fianco del popolo palestinese". Israele aveva annunciato a settembre la chiusura del consolato in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata.