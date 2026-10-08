Trump: 'Nessun attacco all'Iran prima delle elezioni Usa'
Trump annuncia colloqui produttivi con l'Iran: "Nessun attacco prima delle elezioni Usa"
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Trump annuncia colloqui produttivi con l'Iran: "Nessun attacco prima delle elezioni Usa"

L'Iran, intanto, ribadisce che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio né alle proprie scorte nucleari
Donald Trump
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AGI - Con l'Iran è in corso un dialogo costruttivo e gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo di certo prima delle elezioni di medio termine. Ad assicurarlo è stato il presidente americano Donald Trump.

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"Stiamo avendo discussioni produttive con la Repubblica Islamica dell'Iran", ha scritto su Truth.

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Blocco resterà in vigore, l'Iran non avrà armi nucleari

"Voglio chiarire a tutti che mentre l'Iran è in pessime condizioni, sia economicamente sia militarmente, e mentre il blocco rimarrà pienamente in vigore ed efficace - con il petrolio che scorre in numero record di barili attraverso lo Stretto di Hormuz (22 milioni di barili, ieri sera solo, senza un barile proveniente o diretto in Iran!) - non attaccheremo l'Iran in nessun momento prima delle elezioni di medio termine che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre", ha spiegato. "L'Iran non avrà un'arma nucleare", ha ribadito.

Teheran: nessuna rinuncia all'arricchimento dell'uranio

Teheran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio né cederà le sue scorte, nonostante le pressioni e le minacce degli Stati Uniti. Lo ha ribadito, riporta Al Jazeera, il responsabile iraniano per l'energia atomica, Mohammad Eslami.

Eslami: l'arricchimento è parte integrante del processo nucleare

"Ancora una volta, la questione dell'arricchimento dell'uranio è stata sollevata e si è detto che dovrebbe essere inserita nell'agenda dei negoziati. Ma l'arricchimento è parte integrante del processo nucleare", ha affermato Eslami. "Persino gli americani hanno fatto della tecnologia nucleare una priorità nei loro documenti di sviluppo nazionale, sicurezza nazionale e difesa nazionale", ha aggiunto il funzionario iraniano, "quindi queste affermazioni sono inganni e menzogne".

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