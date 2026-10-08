Nuova giornata di proteste studentesche in Francia

AGI - È stata un'altra giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori francesi. Secondo il ministero dell'Interno, almeno 71.500 persone hanno partecipato ai cortei. E non sono mancati episodi di violenza: 504 giovani sono stati fermati e 48 agenti sono rimasti feriti.
A Parigi, almeno 24.500 i ragazzi in piazza, compresa quella della Bastiglia sgomberata a forza dopo diverse ore e qualche momento di tensione con le forze dell'ordine.
Scontri a Place de la Bastille, la polizia usa lacrimogeni e idranti
Qualche momento di tensione in Place de la Bastille a Parigi tra studenti e polizia. Secondo un video diffuso dall'agenzia di stampa CLPRESS e rilanciato dal Figaro, gli agenti delle forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti e usato gas lacrimogeni per allontanare la folla. Un altro video mostra le forze dell'ordine allontanare i manifestanti utilizzando degli idranti e cannoni ad acqua. Le scaramucce sono durate qualche minuto e la situazione si sarebbe normalizzata.
Lors d’une mobilisation des lycéens à Montpellier, un policier à moto en fonce délibérément sur un journaliste qui était identifiable et en train de filmer. Il a été vu et identifié par sa hiérarchie qui a encouragé le journaliste à déposer plainte. https://t.co/my3tiVS5V6— Aury Bouzar (@AuryBouzar) October 2, 2026
Gli studenti chiamano a una nuova manifestazione a Place de la Nation
L'associazione studentesca intanto ha invitato tutti i manifestanti di Place de la Bastille a recarsi in Place de la Nation per una manifestazione spontanea. "Siete a Place de la Bastille? Proprio ora? Andiamo tutti in Place de la Nation, una gigantesca protesta spontanea ", si legge nell'appello lanciato sui social.
Violents affrontements en cours sur la Place de la Bastille à Paris. Utilisation du canon à eau. #BlocusLycées #BlocusUniversités #8octobre #Paris https://t.co/mUbLFPjuwY— Luc Auffret (@LucAuffret) October 8, 2026
La polizia: individui violenti prendono di mira gli agenti
"Si sta utilizzando un cannone ad acqua per tenere a bada gli individui violenti che da oltre un'ora prendono di mira la polizia ", ha confermato la Polizia di Parigi, secondo cui un gruppo di circa venti manifestanti del "black bloc" ha anche lanciato arredi urbani contro la polizia. Sono stati ritrovati pezzi di un camino. I video mostrano gruppi di giovani che lanciano vari oggetti e rami d'albero contro gli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni. A causa delle tensioni in Place de la Bastille, ai manifestanti è stato concesso il permesso di radunarsi e marciare verso Place de la Nation.
C’EST LA GUERRE TOTALE À BASTILLE ! TRÈS GROSSE CHARGE DE LA POLICE APRÈS DE NOMBREUX JETS DE PROJECTILES LES FORCES DE L’ORDRE ONT MÊME DÉPLOYÉ UN CANON À EAU POUR REPOUSSER LES MANIFESTANTS… https://t.co/h7hZpjmuqH— FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) October 8, 2026
La protesta degli universitari: «Vogliamo 10 miliardi, non ci fermeremo»
"Finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, non ci fermeremo". Lo ha detto Sabrine Kharbach, portavoce dell'Union étudiante, durante la manifestazione indetta dagli studenti francesi a Place de la Bastille a Parigi. "Oltre il 90% delle università è bloccato. È un evento storico. A noi si uniscono il mondo del lavoro, gli agricoltori, i vigili del fuoco e gli insegnanti, per lottare insieme per le nostre condizioni di studio. Ieri abbiamo incontrato il Ministro dell'Istruzione superiore, che non ha saputo dirci nulla, non ha preso alcun impegno. Chiarire le modalità di Parcoursup? Non abbiamo bisogno di chiarimenti, abbiamo bisogno di misure concrete subito, adesso. Finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, non smetteremo di mobilitarci"", ha detto la rappresentante degli studenti.