Nobel Letteratura 2026 ad Anne Carson: chi è e motivazione
Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson: la motivazione
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Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson: la motivazione

L'Accademia di Svezia incorona la poetessa e filologa di Toronto. Dalla tesi del 1981 ai classici: l'intreccio tra saggio e poesia contemporanea
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AGI - Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 è conferito all'autrice canadese Anne Carson. La prestigiosa onorificenza dell'Accademia di Svezia viene assegnata per "la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea".

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La scrittrice si impone così nel panorama internazionale per la sua straordinaria capacità di fondere il rigore accademico e la sperimentazione poetica.

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Il percorso di Anne Carson

Carson nasce nel 1950 a Toronto, in Canada. Nel 1981 pubblica la sua tesi di dottorato in studi classici, intitolata "Odi et Amo Ergo Sum", e nel corso della sua carriera affianca alla scrittura poetica l'attività di traduttrice e l'insegnamento presso diverse università.

Gran parte della sua produzione letteraria è incentrata sull'incontro tra l'ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare nuovi significati. Lei stessa individua nell'etimologia delle parole il punto di partenza di tutta la sua opera.

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