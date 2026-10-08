Nobel Letteratura 2026 ad Anne Carson: chi è e motivazione

AGI - Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 è conferito all'autrice canadese Anne Carson. La prestigiosa onorificenza dell'Accademia di Svezia viene assegnata per "la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea".
La scrittrice si impone così nel panorama internazionale per la sua straordinaria capacità di fondere il rigore accademico e la sperimentazione poetica.
Il percorso di Anne Carson
Carson nasce nel 1950 a Toronto, in Canada. Nel 1981 pubblica la sua tesi di dottorato in studi classici, intitolata "Odi et Amo Ergo Sum", e nel corso della sua carriera affianca alla scrittura poetica l'attività di traduttrice e l'insegnamento presso diverse università.
Gran parte della sua produzione letteraria è incentrata sull'incontro tra l'ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare nuovi significati. Lei stessa individua nell'etimologia delle parole il punto di partenza di tutta la sua opera.