Scava tunnel sotto casa per 20 anni, ora la proprietà va all'asta

AGI - Una proprietà a Tilehurst, sobborgo di Reading, in Inghilterra, è stata messa in vendita con una particolarità che nessun annuncio immobiliare comune può vantare. Sotto la casa corre una rete di tunnel, corridoi e ripostigli scavata interamente a mano dal proprietario, l'ingegnere civile Tony Deane, con l'aiuto dei suoi sei figli.
Il complesso si estende per oltre 120 metri quadrati e scende a più di 15 metri di profondità, distribuito su quattro livelli.
Vent'anni di lavori sotto terra
Deane iniziò gli scavi negli anni Ottanta, sotto l'officina della proprietà, e proseguì per oltre due decenni. Il materiale veniva spostato con secchi e carriole.
Per portare in superficie il gesso estratto, l'ingegnere costruì anche un montacarichi da una tonnellata e, per movimentarlo lungo le gallerie, realizzò una piccola ferrovia interna. Il lavoro, secondo quanto si ritiene, è rimasto in gran parte sconosciuto fuori dalla famiglia, vicini compresi.
I dettagli tecnici dell'opera
A raccontare i dettagli tecnici alla stampa locale è Richard Worrall, banditore e consulente di BTG Eddisons Property Auctions, la società che si occupa della vendita.
“La maggior parte di questi tunnel è stata scavata nel gesso, che è naturalmente autoportante”, ha spiegato a Metro UK, precisando che in alcuni punti è stato usato cemento armato gettato a mano. “Incredibilmente, è stato scavato tutto, ma proprio tutto, a mano”.
Un'antica passione di famiglia
Per la famiglia, le costruzioni sotterranee non erano una novità. La passione risale agli anni Sessanta, quando accanto alla piscina della proprietà furono realizzati degli spogliatoi interrati. L'ingresso era già allora nascosto dietro un razzo alto circa sette metri, che si trova ancora lì.
Chi acquisterà la proprietà troverà inoltre due porte segrete all'interno della rete di gallerie.
L'esperienza dell'ingegnere
Deane, all'inizio della carriera, si era occupato di infrastrutture per aerodromi e aeroporti, un'esperienza che spiega in parte la mano con cui ha affrontato l'opera.
Worrall non ha nascosto lo stupore: “In tutti i miei anni di carriera come banditore, non ho mai visto nulla di simile prima d'ora. È assolutamente incredibile e, credo, unico. Che impresa aver realizzato tutto questo come progetto di famiglia e per hobby”.
Officina, piscina e possibilità di sviluppo immobiliare
In superficie la proprietà comprende un'officina di 2.500 metri quadrati, su tre piani, oltre a un parcheggio, ai giardini, a una grande piscina con gli spogliatoi e a un vialetto recintato e sorvegliato.
C'è poi il capitolo urbanistico. Nel dicembre 2024 il West Berkshire Council ha concesso il via libera alla costruzione di una casa con cinque camere da letto nell'area della piscina: due piani per circa 465 metri quadrati.
L'officina dispone invece di un'autorizzazione separata per essere convertita in un'abitazione con tre camere.
Due permessi che, di fatto, consentono a chi comprerà di sviluppare un progetto residenziale accanto a una delle opere di scavo privato più singolari del Regno Unito.