Burnham agli ebrei britannici: 'Siamo al vostro fianco'

AGI - "Siamo al vostro fianco": questo il messaggio alla comunità ebraica britannica del premier Andy Burnham, in occasione del terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. "A tre anni dagli attacchi del 7 ottobre contro Israele, ricordiamo coloro che sono stati uccisi senza motivo dai terroristi di Hamas", ha scritto su X, denunciando in questi anni "un preoccupante aumento di comportamenti antisemiti nel Regno Unito".
Le parole di Burnham
"Le molestie e le violenze contro di voi, in qualsiasi forma, non saranno tollerate. Nè per le nostre strade, nè online, nè nelle nostre scuole o università", ha aggiunto Burnham alla comunità ebraica nel Regno Unito, assicurando che l'antisemitismo verrà combattuto "con fermezza ovunque si manifesti". "Un attacco contro gli ebrei in Gran Bretagna è un attacco contro tutti noi. L'antisemitismo non ha posto in questo Paese e faremo tutto il possibile per sradicarlo", ha concluso il premier laburista.