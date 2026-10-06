Trump approva la fucilazione dell'autore della strage Fort Hood

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha approvato l'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, lo psichiatra dell'esercito statunitense autore nel 2009 della strage nella base militare di Fort Hood, in Texas, 13 morti e 32 feriti. Lo ha reso noto il Pentagono.
Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth "ha raccomandato - e il presidente Donald J. Trump ha approvato - la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone dell'esercito Usa per il terrorista condannato Nidal Malik Hasan", ha scritto il portavoce del Pentagono Sean Parnell in un post su X.
La strage del 5 novembre
Hasan aprì il fuoco contro i soldati americani nella base in Texas il 5 novembre 2009, al grido di "Allah Akbar". È stato condannato a morte nel 2013 per 13 capi d'accusa di omicidio premeditato e 32 di tentato omicidio premeditato, ed è attualmente detenuto nel carcere militare di Fort Leavenworth, in Kansas.
Hasan all'epoca era psichiatra dell'esercito con il grado di maggiore.
La sparatoria di massa è la più sanguinosa in una base militare statunitense. Le indagini successive stabilirono che Hasan aveva mantenuto contatti con il religioso radicale Anwar al-Awlaki, che in seguito divenne una figura di spicco di al-Qaeda nella Penisola Arabica. Hasan fu processato da un tribunale militare, si difese da solo e si dichiarò non colpevole.