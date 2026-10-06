Rubio in Islanda: focus sull'Artico dopo il patto con Groenlandia

AGI - Il segretario di Stato americano Marco Rubio è partito per l'Islanda, prima tappa di un tour europeo che lo porterà anche in Grecia e Portogallo, per rafforzare gli interessi di Washington nell'Artico. La visita arriva due settimane dopo l'accordo sulla sicurezza della Groenlandia siglato dagli Stati Uniti con Danimarca e autorità dell'isola a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. A Reykjavik Rubio incontrerà le autorità per discutere di "collaborazione economica e di sicurezza", riferisce il dipartimento di Stato.
Prima della partenza, il capo della diplomazia americana ha definito l'Islanda "una buona amica degli Stati Uniti", spiegando che la visita nasce dai colloqui avuti con i suoi leader al vertice Nato di quest'anno e con il ministro degli Esteri. Il patto sulla Groenlandia prevede la creazione di due nuove basi militari americane nel territorio autonomo danese e sembra aver posto fine alle minacce del presidente Donald Trump di acquistare o annettere l'isola, che avevano deteriorato i rapporti con l'Unione europea. Washington punta a consolidare il controllo sulle vie di accesso all'Artico, oggetto di crescente competizione con Russia e Cina.
Le recenti tensioni
Anche i rapporti con Reykjavik hanno attraversato recenti tensioni. All'inizio di settembre Trump ha condiviso una mappa generata con l'intelligenza artificiale che sembrava includere Nord America, Caraibi, Groenlandia e Islanda negli "Stati Uniti d'America". Il governo islandese ha convocato l'ambasciatore americano per comunicare che l'immagine era "del tutto inappropriata".
Domenica Trump è tornato sul tema della Groenlandia, pubblicando su Truth Social un'immagine generata con l'Ia del proprio volto sopra un paesaggio apparentemente groenlandese, accompagnata dalla scritta "Ciao, Groenlandia!".
L'Islanda e la Nato
L'Islanda, priva di forze armate dalla sua indipendenza nel 1944, affida la propria sicurezza alla Nato e a un accordo bilaterale di difesa con Washington del 1951. Gli Stati Uniti non dispongono di una base permanente nel Paese.
A fine agosto gli islandesi hanno respinto, con il 52,8% dei voti, la ripresa dei negoziati di adesione all'Ue, congelati dal 2013. L'ultimo segretario di Stato americano a visitare l'isola era stato Antony Blinken nel 2021. Da Reykjavik Rubio proseguirà per Atene, dove parteciperà a un "dialogo strategico" con la Grecia sulla sicurezza regionale ed energetica. Le guerre in Iran e Ucraina hanno evidenziato la fragilità delle catene di approvvigionamento e Atene punta a diventare uno snodo per il trasporto del gas naturale nell'Europa sudorientale. Il tour si concluderà con una breve tappa a Lisbona.