Trump sull'Iran: 'Finiremo il lavoro, con le buone o cattive'

AGI - "Dobbiamo finire il lavoro, è soltanto una questione di come: vogliamo farlo con le buone o con le cattive? Lo scoprirete molto presto". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, parlando dell'Iran, all'inaugurazione del cantiere navale di Sparrows Point.
"Stiamo andando estremamente bene nella Repubblica islamica dell'Iran", ha sostenuto Trump, affermando che il Paese non dispone più di forze armate e che "è tutto a pezzi". "Erano il bullo del Medio Oriente. Non lo sono più così tanto", ha aggiunto.
"Il ministro del Petrolio iraniano si è dimesso e ha detto che il Paese non ha un'economia, nè petrolio, nè niente". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per il Maryland.
"Milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo Stretto di Hormuz negli ultimi due giorni. La nostra situazione è buona, quella dell'Iran è cattiva", ha aggiunto rimarcando come "il dollaro sia molto forte".
L'annuncio del colloquio imminente con Vladimir Putin
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che intende parlare "molto presto" con il suo omologo russo Vladimir Putin dopo la morte di una tecnica di laboratorio di un istituto per la lotta alla peste in Russia. "Ho intenzione di chiamarlo", ha risposto Trump a una giornalista alla Casa Bianca, aggiungendo che la conversazione avverrà "molto presto".