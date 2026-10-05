Settimana dei Nobel: dai favoriti ai rifiuti della storia

AGI - Si apre con la Medicina la stagione dei Nobel, che fino al 12 ottobre assegna i riconoscimenti nelle sei categorie. A 125 anni dalla prima edizione, la dotazione economica aumenta del 9% e raggiunge i 12 milioni di corone svedesi (circa 1,1 milioni di euro) per ciascun premio. Dopo la Medicina o Fisiologia vengono annunciati i vincitori di Fisica, Chimica, Letteratura, Pace ed Economia. Quest'ultimo è l'unico riconoscimento non previsto dal testamento di Alfred Nobel: viene istituito dalla Banca di Svezia nel 1968, in occasione del suo trecentesimo anniversario.
Per Letteratura e Pace, le categorie che attirano maggiore attenzione, non emergono favoriti netti per la successione all'ungherese Laszlo' Krasznahorkai e alla venezuelana Mari'a Corina Machado.
Tra i nomi che circolano per la Letteratura figurano la cinese Can Xue, lo statunitense Thomas Pynchon, la messicana Cristina Rivera Garza, la portoghese Lidia Jorge, il romeno Mircea Cartarescu, la canadese Margaret Atwood, il giapponese Haruki Murakami e lo spagnolo Enrique Vila-Matas.
Per la Pace, che conta 287 candidature, vengono citati tra gli altri le reti di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte internazionale di giustizia e la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.
Primati e i grandi rifiuti della storia
Il bilancio storico dei riconoscimenti resta segnato da un forte squilibrio di genere: risultano premiate 990 persone e 28 organizzazioni, alcune piu' volte, ma le donne rappresentano appena il 6,9% dei vincitori. Delle 68 premiate, oltre la meta' riceve il Nobel negli ultimi vent'anni.
E' pero' una donna a detenere il primato di vincitrice piu' giovane: la pachistana Malala Yousafzai, insignita del Nobel per la Pace nel 2014 a soli 17 anni. Marie Curie resta invece l'unica persona premiata in due diverse discipline scientifiche: la Fisica nel 1903, insieme al marito Pierre Curie e a Henri Becquerel, e la Chimica nel 1911. Anche la figlia Ire'ne Joliot-Curie vince il Nobel per la Chimica nel 1935, insieme al marito Frederic Joliot.
Nella storia dei premi, due persone rifiutano volontariamente il riconoscimento: Jean-Paul Sartre per la Letteratura nel 1964 e il vietnamita Le Duc Tho per la Pace nel 1973. Altri quattro vengono costretti dai rispettivi governi, tra cui Boris Pasternak, cui le autorita' sovietiche impongono di rinunciare al Nobel per la Letteratura nel 1958.
La consegna si tiene il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel, con le tradizionali cerimonie a Stoccolma e Oslo, dove viene assegnato il premio per la Pace.