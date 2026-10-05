A deputata transgender Hilton 1,6 mln voti, più votata in storia

AGI - La deputata transgender Erika Hilton, attuale rappresentante alla Camera dei Deputati per lo stato di San Paolo e per il Partito Socialismo e Libertà (PSOL), è stata rieletta con quasi 1,6 milioni di voti, diventando la donna più votata al Congresso nella storia del Brasile. La deputata transgender ha inoltre sestuplicato il numero dei suoi voti rispetto a quando è stata eletta nel 2022, assicurandosi il suo primo mandato alla Camera bassa con 256.903 voti.
Nel 2022 fu la prima donna di colore transgender eletta alla Camera in Brasile
La deputata si è distinta in Parlamento non solo per le sue iniziative a favore delle persone transgender e delle donne, ma anche per la sua lotta contro il razzismo e l'intolleranza religiosa. La parlamentare, nata a Franco da Rocha, uno dei comuni dell'area metropolitana di San Paolo, era consigliera comunale della città più grande del Brasile prima di entrare in Parlamento. Nel 2020, ha vinto un seggio nel Consiglio comunale di San Paolo con 50.508 voti, il numero di voti più alto mai ottenuto da una donna in un'elezione per il consiglio comunale in Brasile fino a quel momento.
Nel 2022, è diventata la prima donna nera e transgender eletta alla Camera dei Deputati in Brasile e, nel marzo 2026, la prima persona transgender a presiedere la Commissione per la Difesa dei Diritti delle Donne della Camera. Attualmente sta guidando la campagna in Parlamento a sostegno dell'iniziativa del Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per ridurre la settimana lavorativa a 40 ore distribuite su cinque giorni