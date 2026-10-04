Jay Clayton alla guida della nuova 'Super Intelligence Force'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato Jay Clayton — già capo dell'intelligence nazionale — alla guida di una nuova task force della Casa Bianca dedicata all'intelligenza artificiale, in un clima segnato dai crescenti avvertimenti dei ricercatori sui potenziali pericoli di questa tecnologia.
La nascita della "Super Intelligence Force"
Sotto la guida di Clayton, la nuova "Super Intelligence Force" — termine prediletto da Trump per indicare l'intelligenza artificiale — garantirà che gli Stati Uniti "continuino a guidare il mondo" nello sviluppo dell'IA; lo ha dichiarato il presidente stesso sulla sua piattaforma, Truth Social.
Trump ha affermato che alla task force è stato inoltre affidato il compito di "proteggere gli interessi e migliorare la vita di tutti gli americani".
L'eredità di David Sacks e la nuova leadership alla Casa Bianca
Clayton sarà la seconda persona a ricoprire questo titolo informale dopo David Sacks, che ha svolto tale ruolo all'inizio del secondo mandato di Trump prima di lasciare l'incarico.
Chi è Jay Clayton
Avvocato di lunga data a Wall Street, Clayton ha rappresentato Goldman Sachs durante la crisi finanziaria del 2008 e Barclays nell'acquisizione degli asset di Lehman Brothers.
Ha presieduto la Securities and Exchange Commission (SEC) durante il primo mandato di Trump, adottando un approccio generalmente favorevole alle imprese, pur avviando azioni legali contro il nascente settore delle criptovalute. Da allora, gli imprenditori del settore crypto sono diventati importanti sostenitori di Trump.
Trump aveva scelto Clayton per guidare la procura federale di Manhattan all'inizio del suo secondo mandato, e il Senato lo ha confermato a capo dell'intelligence lo scorso luglio.