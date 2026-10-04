La Spagna a un bivio, Sanchez potrebbe dimettersi

AGI - Le possibilità che Pedro Sanchez presenti le dimissioni al re di Spagna e chieda la convocazione di elezioni anticipate sono al 70%. Lo riferisce 'La Vanguardia' che cita fonti dello staff del premier al termine di un fine settimana di consultazioni serrate.
La rabbia di Sanchez
Il primo ministro ha espresso ai suoi interlocutori tutta la sua rabbia per la situazione e ieri pomeriggio si è consultato con i suoi collaboratori più stretti durante una lunga riunione alla Moncloa. Ora propende per indire elezioni anticipate: una posizione resa chiara del resto già venerdì, quando ha avvertito PP e Junts che "la storia li giudicherà prima di quanto pensino".
Dopo questo fine settimana di riflessione, lo staff del Primo Ministro stima al 70% la probabilità di indire elezioni anticipate, contro il 30% di possibilità di tentare di portare avanti la legislatura in corso. Tuttavia, qualora si decidesse di andare al voto anticipato, la data precisa resta da definire. La prima utile in calendario il 29 novembre appare troppo ravvicinata, sebbene non sia del tutto esclusa.
Sanchez sta valutando uno dei fattori chiave che determineranno la decisione di indire o meno elezioni anticipate: la reazione dell'opinione pubblica alla bocciatura dei decreti sulla casa. I funzionari della Moncloa sottolineano che le 70.000 persone scese in piazza a Madrid sabato rappresentano una delle più grandi manifestazioni della sinistra nella capitale degli ultimi anni.