Merz a Kiev a sorpresa: nuovi aiuti militari all'Ucraina

AGI - "Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev, dove si è recato oggi per una visita a sorpresa volta a rafforzare il sostegno militare tedesco all'Ucraina.
L'annuncio di nuovi arrivi militari
Lo riferiscono i media tedeschi, tra cui l'emittente Ntv e il quotidiano Bild. Secondo l'edizione online del giornale, nella capitale ucraina Merz intende annunciare "nuovi aiuti militari di grande portata" a Kiev.
"Settimane decisive"
"L'Ucraina si trova davanti a settimane decisive. Per questo motivo sono oggi partito per Kiev con il messaggio: Potete contare su di noi. Anche la sicurezza della Germania dipende dall'esito di questa guerra. Per questo motivo aiutiamo anche per interesse nostro proprio". Lo scrive su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, oggi in visita nel Paese.