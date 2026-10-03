Tre famiglie su quattro nello Yemen non riescono a sfamarsi

AGI - L'emergenza alimentare nello Yemen rischia di diventare "assolutamente devastante" con il riacutizzarsi dei combattimenti in tutto il Paese. Lo ha avvertito venerdì il Programma alimentare mondiale (Wfp) delle Nazioni Unite. Il Wfp ha spiegato che, se la comunità internazionale non intensificherà gli aiuti, le prospettive sono cupe. Una nuova offensiva di terra degli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro le forze del governo yemenita, appoggiate dall'Arabia Saudita, ha provocato centinaia di morti e sta aggravando la crisi umanitaria del Paese.
"La fame in Yemen sta accelerando oggi sotto i nostri occhi", ha detto Matthew Hollingworth, direttore esecutivo aggiunto del Wfp per le operazioni di programma. Questa nuova fiammata "rischia di essere assolutamente devastante" per la sicurezza alimentare del Paese, ha dichiarato in conferenza stampa a Ginevra, parlando da Roma. "Stiamo potenziando i nostri interventi come Wfp, ma lo facciamo con risorse molto limitate e con un accesso limitato alle aree in cui dobbiamo entrare", ha affermato, avvertendo che la crisi potrebbe estendersi "ben oltre" i confini dello Yemen.
Si tratta di uno dei Paesi più poveri del mondo e resta alle prese con una vasta crisi umanitaria. I combattimenti si sono intensificati a settembre, quando gli Houthi hanno lanciato un'offensiva lampo e hanno conquistato l'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandab, un'importante via di navigazione commerciale.
Quasi tre famiglie su quattro senza cibo sufficiente
Secondo Hollingworth, i combattimenti hanno avuto un impatto immediato sulla possibilità per gli abitanti dello Yemen, che sono 35 milioni, di mettere il cibo in tavola: quasi tre famiglie su quattro non riescono più a soddisfare i bisogni alimentari di base. "È un numero record per quest'anno, in sole poche settimane", ha detto, aggiungendo che i prezzi dei generi alimentari stanno salendo rapidamente.
Lo Yemen è particolarmente vulnerabile perché importa circa il 90 per cento di tutto il cibo che consuma, ha aggiunto. Il Wfp vede arrivare nelle città famiglie che hanno camminato per giorni senza cibo né acqua, mentre altre cercano di sopravvivere con pane e zuppa preparata con qualsiasi cosa disponibile, comprese foglie ed erba, ha riferito.
Accesso limitato e fondi in esaurimento
Prima di questa intensificazione dei combattimenti, il Wfp aiutava più di 1,5 milioni di persone nelle aree controllate dal governo, ma ora fa sempre più fatica a raggiungere le zone del fronte. Hollingworth ha spiegato che il Wfp non ha potuto raggiungere circa 350.000 persone che assisteva in precedenza. "A meno che non riceviamo nuovi finanziamenti, tra poche settimane esauriremo scorte e fondi" per aiutare gli sfollati recenti, "ma anche i milioni di persone per le quali il Wfp è stato un'ancora di salvezza cruciale", ha detto. "Se il mondo non si farà avanti presto per aiutare lo Yemen, le prospettive diventeranno cupe."
Il Wfp ha detto di aver bisogno di 109 milioni di dollari per garantire assistenza alimentare e nutrizionale d'emergenza a un massimo di 1,5 milioni di persone colpite dall'escalation. Servono inoltre 158 milioni di dollari per mantenere le attività ordinarie a favore di 2,4 milioni di persone fino a marzo 2027.