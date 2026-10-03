Raid israeliano contro condominio,morti 5 palestinesi a Gaza City
Raid israeliano contro un condominio, morti cinque palestinesi a Gaza City
Home>Estero

Raid israeliano contro un condominio, morti cinque palestinesi a Gaza City

Uccisi un ragazzo di 21 anni, una madre con la figlia e altre due donne adulte
Raid aereo contro un condominio: morti cinque palestinesi a Gaza City
Omar AL-QATTAA / AFP - L'edificio di Gaza City distrutto da un raid israeliano nel quartiere Rimal
raid condominio gaza
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

ADV

AGI - Cinque palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano. L'attacco ha colpito un condominio a ovest di Gaza City e provocato anche diversi feriti.

ADV

Tra le cinque vittime, riferiscono fonti sanitarie citate dal Times of Israel, c'è anche una ragazza. L'attacco è stato condotto al mattino presto contro un appartamento dell'edificio nella zona occidentale di Gaza City.

Raid israeliano contro un condominio, morti cinque palestinesi a Gaza City
Omar AL-QATTAA / AFP

Chi sono le vittime

Secondo i media palestinesi, tra le vittime ci sono un giovane, una madre con la figlia e altre due donne adulte.

L'uomo è stato identificato come Bilal Awda, 21 anni. Le altre vittime, di cui non è stata resa nota l'età, sarebbero Mary Abu Daud e sua figlia Misa, Yasmeen al-Boubou, identificata come medico, e un'altra donna ancora senza nome.

Le immagini dal luogo dell'attacco

Le immagini provenienti dal luogo dell'attacco mostrano fiamme e macerie, mentre un soccorritore recupera il corpo di un uomo dalle rovine dell'edificio colpito.

ADV