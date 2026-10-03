Disney taglia i costi, quasi 300 licenziamenti e pensionamenti
Disney taglia i costi, pensionamenti anticipati e quasi 300 licenziamenti
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Disney taglia i costi, pensionamenti anticipati e quasi 300 licenziamenti

Offerta agli aventi diritto la possibilità di ricevere una buonuscita fino a un anno di stipendio
Disney taglia i costi, quasi 300 licenziamenti e pensionamenti anticipati
Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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AGI - Il colosso dell'intrattenimento Walt Disney questa settimana ha licenziato quasi 300 lavoratori e ha offerto il pensionamento anticipato a diversi dirigenti, nell'ambito di una serie di ingenti misure di riduzione dei costi adottate dal gruppo.

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Confermati i licenziamenti

Fonti vicine all'azienda di Burbank, in California, dove ha sede il quartier generale globale di The Walt Disney Company, hanno confermato i licenziamenti di quasi 300 dipendenti avvenuti questa settimana, come riportato dal Los Angeles Times.

Il piano per i dipendenti senior

Disney ha inoltre proposto piani di pensionamento anticipato ai dipendenti di lunga data, nell'ambito di un'iniziativa lanciata alla fine di agosto.

Buonuscita e copertura sanitaria

Il piano offre ai dirigenti aventi diritto la possibilità di ricevere una buonuscita fino a un anno di stipendio, oltre al mantenimento della copertura sanitaria aziendale per lo stesso periodo.

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