Disney taglia i costi, quasi 300 licenziamenti e pensionamenti

AGI - Il colosso dell'intrattenimento Walt Disney questa settimana ha licenziato quasi 300 lavoratori e ha offerto il pensionamento anticipato a diversi dirigenti, nell'ambito di una serie di ingenti misure di riduzione dei costi adottate dal gruppo.
Confermati i licenziamenti
Fonti vicine all'azienda di Burbank, in California, dove ha sede il quartier generale globale di The Walt Disney Company, hanno confermato i licenziamenti di quasi 300 dipendenti avvenuti questa settimana, come riportato dal Los Angeles Times.
Il piano per i dipendenti senior
Disney ha inoltre proposto piani di pensionamento anticipato ai dipendenti di lunga data, nell'ambito di un'iniziativa lanciata alla fine di agosto.
Buonuscita e copertura sanitaria
Il piano offre ai dirigenti aventi diritto la possibilità di ricevere una buonuscita fino a un anno di stipendio, oltre al mantenimento della copertura sanitaria aziendale per lo stesso periodo.